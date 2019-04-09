Son Dakika Haberleri: Tut Belediye Başkanı Kılıç Mazbatasını Alarak Göreve Başladı

Tut Belediye Başkanı Kılıç Mazbatasını Alarak Göreve Başladı

29 dakika önce

CHP'den Tut Belediye Başkan adayı olan Mehmet Kılıç, mazbatasını alarak göreve başladı.

Tut Belediye Başkanı Kılıç Mazbatasını Alarak Göreve Başladı, System.String[]
CHP'den Tut Belediye Başkan adayı olan Mehmet Kılıç, mazbatasını alarak göreve başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde CHP Adayı Mehmet Kılıç, AK Parti Belediye Başkan Adayı Ercan Öncebe'yi 15 oy fark ile geçti. AK Parti önce ilçe seçim kurulu, sonra ise il seçim kuruluna itirazda bulundu. AK Parti'nin itirazı red edildi. Bunun üzerine Yüksek Seçim Kuruluna başvuran AK Parti'nin itirazı burada da red edilince CHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Kılıç'ın seçimi kazandığı kesinleşti.

Gölbaşı İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Yasemin Gönen'den mazbatası alan Mehmet Kılıç, Tut Belediye Başkanı Cemal Avcı'dan görevi devraldı.

Karşılıklı teşekkürlerin edildiği devir teslim töreninde konuşan Mehmet Kılıç, "Bugün bu görevi devir aldık. Tut için en iyi hizmet etmenin mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Bundan sonra ayrı gayrı yok. Küçük ve şirin olan ilçemizin kalkınması için gece gündüz demeden çalışacağız. Cemal Avcı'ya yaptığı hizmetler den dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:25 Kaynak: İHA
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