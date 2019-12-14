Tut Belediyesine makine ve malzeme desteği - Son Dakika

Adıyaman'ın Tut İlçe Belediyesi iş makinesi, bank ve çöp kutuları aldı.



Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile yapılan görüşme sonrasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 adet kepçe hediye edildi. Bunun yanında İçanadolu Belediyeler Birliği Başkanı Fethi Yaşar, tarafından 30 adet oturma bankı ve 30 adet metal çöp kutusu hediye edildi.



Başkan Kılıç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İç Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı Fethi Yaşar'a vermiş oldukları maddi ve manevi destekler için hem ilçe halkı hem de şahsı adına teşekkür etti.



Kılıç, ilçeye hizmetlerin yapılması için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini söyledi. - ADIYAMAN