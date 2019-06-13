Son Dakika Haberleri: "Tut elimi kardeşim" projesi
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"Tut elimi kardeşim" projesi

8 saat önce

İstanbul ve Çankırı'dan gelen öğrenciler, 2 yıl önce başlatılan "Tut elimi kardeşim" projesi kapsamında Hatay'daki Türk ve Suriyeli öğrencilerle bir araya geldi.

İstanbul ve Çankırı'dan gelen öğrenciler, 2 yıl önce başlatılan "Tut elimi kardeşim" projesi kapsamında Hatay'daki Türk ve Suriyeli öğrencilerle bir araya geldi.
Reyhanlı'da Milli Eğitim Müdürlüğü ve 6 İmam Hatip Ortaokulu koordinatörlüğünde yürütülen proje kapsamında bir araya gelen öğrencilere, 2 gün boyunca çeşitli gezi ve etkinlikler düzenlendi.
Çankırı Hacı Muradı Veli İmam Hatip Ortaokulu, İstanbul Melahat Öztoprak Ortaokulu öğrencileri aynı zamanda, mektup arkadaşlığı yaptıkları Reyhanlı'daki 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle de buluştu.
Öğrenciler, Cemil Meriç'in doğduğu evi, Bayraklı Tepe, Yenişehir Gölü, Cilvegözü Sınır Kapısı ve Harran Mahallesini gezme fırsatı buldu.
Ziyaretin son günü öğrencilere Mehmet Fatih Tosyalı Anadolu İmam Hatip Lisesinde onur gecesi verildi.
Kuran'ı Kerim okunmasıyla başlayan gece, şiir dinletisi ve yöresel ikramların yapılmasıyla son buldu.
Geceye, Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Arslan ve çok sayıda davetli katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 05:51 Kaynak: AA
Hatay, Çankırı, İstanbul, Tut, Güncel
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