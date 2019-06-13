İstanbul
ve Çankırı
'dan gelen öğrenciler, 2 yıl önce başlatılan "Tut
elimi kardeşim" projesi kapsamında Hatay
'daki Türk ve Suriyeli öğrencilerle bir araya geldi. Reyhanlı
'da Milli Eğitim Müdürlüğü
ve 6 İmam Hatip Ortaokulu koordinatörlüğünde yürütülen proje kapsamında bir araya gelen öğrencilere, 2 gün boyunca çeşitli gezi ve etkinlikler düzenlendi.
Çankırı Hacı Muradı Veli İmam Hatip Ortaokulu, İstanbul Melahat Öztoprak Ortaokulu öğrencileri aynı zamanda, mektup arkadaşlığı yaptıkları Reyhanlı'daki 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle de buluştu.
Öğrenciler, Cemil Meriç
'in doğduğu evi, Bayraklı
Tepe, Yenişehir
Gölü, Cilvegözü
Sınır Kapısı ve Harran
Mahallesini gezme fırsatı buldu.
Ziyaretin son günü öğrencilere Mehmet Fatih Tosyalı
Anadolu İmam Hatip Lisesinde onur gecesi verildi.
Kuran'ı Kerim okunmasıyla başlayan gece, şiir dinletisi ve yöresel ikramların yapılmasıyla son buldu.
Geceye, Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Arslan
ve çok sayıda davetli katıldı.