Tut İlçe karayoluna bariyerli önlem
1 saat önce
Karayolları ekipleri tarafından 14 kilometrelik Tut İlçe Karayolunda ihtiyaç olan yerlere bariyer yerleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:54 Kaynak: İHA
Karayolları ekipleri tarafından 14 kilometrelik Tut
İlçe Karayolunda ihtiyaç olan yerlere bariyer yerleştirildi. Adıyaman Gölbaşı
Karayolu üzerinden Tut İlçesine ayrılan 14 kilometrelik yolun tamamlanan kısmında ekipler bariyer yerleştirdi. Viraj ve engebeli olan karayolunda olası trafik kazalarında can kaybı yaşanmaması için bazı bölgelere bariyerler yapıldı.
Daha önceki yıllarda çok sayıda kazanın meydana geldiği karayolunun yenilenmesi ve mesafenin kısalmasının ardından Karayolları ekipleri tarafından bayram öncesinde bariyer yapıldı.
Sürücüler yapılan bariyerlerin kazaların ölümlü ve yaralamalı olması noktasında önemli oranda azaltacağını belirterek, yetkililere teşekkür etti. - ADIYAMAN
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