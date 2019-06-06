Son Dakika Haberleri: Tut İlçe karayoluna bariyerli önlem
Son Dakika Güncel Haber

Tut İlçe karayoluna bariyerli önlem

1 saat önce

Karayolları ekipleri tarafından 14 kilometrelik Tut İlçe Karayolunda ihtiyaç olan yerlere bariyer yerleştirildi.

Tut İlçe karayoluna bariyerli önlem, System.String[]
Karayolları ekipleri tarafından 14 kilometrelik Tut İlçe Karayolunda ihtiyaç olan yerlere bariyer yerleştirildi.

Adıyaman Gölbaşı Karayolu üzerinden Tut İlçesine ayrılan 14 kilometrelik yolun tamamlanan kısmında ekipler bariyer yerleştirdi. Viraj ve engebeli olan karayolunda olası trafik kazalarında can kaybı yaşanmaması için bazı bölgelere bariyerler yapıldı.

Daha önceki yıllarda çok sayıda kazanın meydana geldiği karayolunun yenilenmesi ve mesafenin kısalmasının ardından Karayolları ekipleri tarafından bayram öncesinde bariyer yapıldı.

Sürücüler yapılan bariyerlerin kazaların ölümlü ve yaralamalı olması noktasında önemli oranda azaltacağını belirterek, yetkililere teşekkür etti. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:54 Kaynak: İHA
Adıyaman Gölbaşı, Tut, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tatile gitmeyen İstanbullular tarihi ve turistik mekanlara akın etti! Kalabalık caddelere taştı Milli Savunma Bakanlığından generallere hakarete suç duyurusu Bayram tatilinin 6 günlük kaza bilançosu: 61 ölü, 429 yaralı Binali Yıldırım: Kürdistan mebusu da vardı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 18:18:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tut İlçe karayoluna bariyerli önlem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]