Tut ilçesi korona virüsüne karşı temizlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tut ilçesi korona virüsüne karşı temizlendi - Son Dakika

Tut ilçesi korona virüsüne karşı temizlendi

7 saat önce

Adıyaman'ın Tut İlçe Belediyesi ekipleri kent genelinde köpüklü suyla temizlik yaptı.

Tut ilçesi korona virüsüne karşı temizlendi, System.String[]

Adıyaman'ın Tut İlçe Belediyesi ekipleri kent genelinde köpüklü suyla temizlik yaptı.


Korona virüsünün ortaya çıkmasıyla birlikte tüm ülke genelinde olduğu gibi Adıyaman'ın Tut ilçesinde de belediye ekipleri dezenfekte işlemlerini yürütüyor.


Belediye ekipleri sokak ve caddeleri, kaldırımları köpüklü suyla yıkarken, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfekte işlemini yürüttü.


Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, ekiplerin çalışmalarını yerinde izleyerek, ilgili kamu kurum ve kuruluş yetkililerinin taleplerini yerine getirmeleri için ekipleri talimat verdi.


Başkan Kılıç, virüsten korunmanın en önemli önleminin temizlik olduğunu dikkat çekerek, vatandaşların kendi eve ve işyerlerini temiz tutmaları uyarısında bulundu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Tut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:19 Kaynak: İHA

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