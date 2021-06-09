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Tut ilçesinde köy muhtarlarıyla istişare toplantısı - Son Dakika

Tut ilçesinde köy muhtarlarıyla istişare toplantısı

09.06.2021 09:00
Tut ilçesinde köy muhtarlarıyla istişare toplantısı, System.String[]

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Tut ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek yapılan hizmetler ve talepler konusunda istişarede bulundu.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Tut ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek yapılan hizmetler ve talepler konusunda istişarede bulundu.

Tut Kaymakamı Muhammet Turgay, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Meclis Üyeleri Mustafa Saman, Temel Büyükboğa ve AK Parti Tut İlçe Başkanı Ali Korkmaz, köy muhtarları ile bir araya gelerek istişare toplantısı yapıldı.

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, İl Özel İdare Müdürlüğünün çalışmaları ile ilgili ziyaret ettiği Tut ilçesinde köy muhtarları ile bir araya geldi. Muhtarlar ile toplantısının öncesinde Başkan Mehmet Can Erdoğan, Meclis Üyeleri Mustafa Saman, Temel Büyükboğa ve AK Parti Tut İlçe Başkanı Ali Korkmaz ile birlikte Tut Kaymakamı Muhammet Turgay'ı ziyaret etti.

Kaymakam Turgay ile yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunan Başkan Erdoğan daha sonra, Kaymakamlık tarafından çalışmaları yürütülen yayla evleri olarak yapılan Taş Evlerdeki çevre düzenlemesini yerinde inceledi.

Başkan Erdoğan, yayla turizmi konusunda önemli bir nokta olan Tut ilçesinde yapılan taş evlerin çevre düzenlemesinin bitirilmesiyle birlikte ciddi manada turist akınının olacağını, yazın sıcağında insanların hava sıcaklığı düşük Tut ilçesini tercih edeceğini söyledi.

Daha sonra Kaymakam Muhammet Turgay ile birlikte Tut Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi ziyaret edildi. Burada kadınlara verilen kurslar ve elde edilen ürünler ile ilgili Başkan Erdoğan, bilgi aldı.

Çanakçı'da köy muhtarları ile bir araya gelen Kaymakam Turgay, Başkan Erdoğan ve beraberindekiler, köylerdeki çalışmalar, eksiklikler ve çözüm önerileri konusunda konuştu.

Muhtarlar köylerindeki eksiklikleri dile getirirken, Başkan Erdoğan eksikliklerin giderilmesi ve yapılacak çalışmalardan bahsetti.

Burada konuşan Başkan Erdoğan, "Tut ilçemizde 14 köy, 6 mezramız var. Köylerimizde alt yapı ve üst yapı eksikliklerimiz neredeyse yok denecek kadar az. Eksik olan yerlerimizle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Alt yapısı olmayan bir mezramız var. Şu ana kadar Tut ilçemizde 162 bin metrekare taş döşendi. Bu yılda 38 bin metrekare döşenecek. Köylerimize hizmet yapmaz bizleri mutlu ediyor. Cumhurbaşkanımız Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi biz sizlere hizmetkar olmaya geldik. Şehirde ne varsa köylerde de o olsun istiyoruz. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde köylerimiz son yıllarda önemli bir gelişme kaydetti. Mutlaka eksikliklerimiz vardır. İnşallah bunları da en kısa sürede gidereceğiz" dedi. - ADIYAMAN

Tut ilçesinde köy muhtarlarıyla istişare toplantısı
Tut ilçesinde köy muhtarlarıyla istişare toplantısı
Tut ilçesinde köy muhtarlarıyla istişare toplantısı
Tut ilçesinde köy muhtarlarıyla istişare toplantısı
Tut ilçesinde köy muhtarlarıyla istişare toplantısı

Meclis Başkanı, AK Parti, Adıyaman, Hisarcık, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Tut ilçesinde köy muhtarlarıyla istişare toplantısı - Son Dakika


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