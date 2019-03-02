Tut İlçesinde Köy Yolu Çöktü
36 dakika önce
Tut ilçesine bağlı Yaylımlı Köyü ile Besni'ye bağlı Çamlıca Köyü'nü birbirine bağlayan yolda çökme meydana geldi.
Tut
ilçesine bağlı Yaylımlı Köyü ile Besni
'ye bağlı Çamlıca
Köyü'nü birbirine bağlayan yolda çökme meydana geldi.
2016 yılında asfalt yapılan 5 kilometre uzunluğundaki grup yolunda yağan yağmur nedeniyle çökme meydana geldi. Yolun bir kısmında meydana gelen çökme nedeniyle yol tehlikeye davetiye çıkartıyor. Herhangi bir uyarı levhasının olmadığı yola köylüler tarafından taşlar bırakılarak sürücülerin dikkati çekiliyor
Yolun birçok köyün yol güzergahı olduğunu belirten araç sürücüleri, yolun biran önce yapılması gerektiğini aksi halde kazada 100 metrelik uçurumdan uçmanın an meselesi olduğunu vurguladı. - ADIYAMAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:09 Kaynak: İHA
Petkim Geçen Yıl 872 Milyon Lira Kar Etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Milli Uçağımız 2026'da Göklerde Olacak
Halk Otobüsünün Önünü Kesen Kadınlar Şoföre Yumruklarla Saldırdı
Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Birimlerinin Eş Zamanlı Operasyonunda Aranan 2 Bin 612 Kişi Yakalandı