Tut ilçesinin giriş yolu yenilendi - Son Dakika

Adıyaman'ın Tut ilçe giriş yolu Karayolları Bölge Müdürlüğü ve belediye işbirliğinde yenilendi.

Tut İlçe Devlet Hastanesinden, Abuzer Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi bulunduğu yere kadar kilit taşlar Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yenilendi. Karayolları tarafından yaklaşık 7 bin metrekare kilit taş döşendi.

Tut Belediyesi de karayolları sorumluk alanı dışında kalan yolun devamında yenileme çalışmaları yaptı. Belediye ekipleri yolda bozulan yerleri yenileyerek, Kaymakamlığın önünde kavşak düzenlemesi yaptı.

Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, ilçenin giriş yolunda ki kilitli taşların yenilendiğini belirterek, Karayolları ekiplerine teşekkür etti. - ADIYAMAN