Son Dakika Haberleri: Tut Kaymakamı Kızılgüneş Ziyaretlerini Sürdürüyor

Tut Kaymakamı Kızılgüneş Ziyaretlerini Sürdürüyor

11 dakika önce

Tut Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, köy ve okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Tut Kaymakamı Kızılgüneş Ziyaretlerini Sürdürüyor, System.String[]
Tut Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, köy ve okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Tut Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, beraberinde kurum müdürleriyle beraber gerçekleştirdiği köy ziyaretlerine Havutlu, Çiftlik ve Meryemuşağı köyleri ile devam etti. Burada köylü vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Kızılgüneş, muhtarlardan köyün sıkıntıları ile ilgili bilgi aldı.

Kaymakam Kızılgüneş ayrıca okul ziyaretleri kapsamında ise Atatürk Ortaokulu'nu ziyaret etti. Milli Eğitim Müdürü Talip Yücel ile sınıflarda öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Kızılgüneş, 8. sınıf öğrencilerine mesleki danışmanlık yaparak onlara kaymakamlık mesleği ile ilgili bilgi verdi. Öğrencilerin sorularını cevaplayan Kaymakam Yunus Kızılgüneş daha sonra öğretmenlerle sohbet ederek onların sorunlarını dinledi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:32 Kaynak: İHA

Çiftlik, Havutlu, Tut, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye Başkanı'na Ait Ev, Dakikalar İçinde Kül Oldu Otel Müdüründen Stajyer Öğrenciye Taciz: Karımı Boşayıp Seninle Evleneceğim

MÜSİAD ve UTESAV, Milli Piyango'dan 'Milli' Kelimesinin Çıkarılması İçin Rapor Hazırladı CHP'de Beşiktaş Belediyesi İçin Adı Geçen Fikret Orman Adaylığa Sıcak Bakıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 09:43:28. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tut Kaymakamı Kızılgüneş Ziyaretlerini Sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]