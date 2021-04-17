Tut semalarında yamaç paraşütleri uçtu - Son Dakika

Adıyaman FSM Motor Grubu üyeleri Tut ilçesi Hacı Muhammed Dağı zirvesinden yamaç paraşütüyle uçtu. Yetkililerden izin alınarak gerçekleştirilen organizasyona çok sayıda kişi katıldı. Uçuş Eğitmeni Murat Nalbant'ın gözetiminde yamaç paraşütü ile uçuş gerçekleştirildi.

Adıyaman'da yamaç paraşütünün merkezi olan Tut ilçesinin semalarında yamaç paraşütleri uçtu.

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