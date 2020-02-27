Tut'ta otluk alanda yangın çıktı - Son Dakika
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Tut'ta otluk alanda yangın çıktı

6 saat önce

Adıyaman'ın Tut ilçesi Çanakçı Mevkiinde bilinmeyen bir nedenden dolayı otluk ve çalılık alanda yangın çıktı.

Tut'ta otluk alanda yangın çıktı, System.String[]

Adıyaman'ın Tut ilçesi Çanakçı Mevkiinde bilinmeyen bir nedenden dolayı otluk ve çalılık alanda yangın çıktı.


Çanakçı Mevkiinde ki Karakaya bölgesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı tutuşan otluk alandaki çalılıklar tutuştu. Çalılık ve örtü yangının olduğu bölgeye ulaşmak için Tut Belediyesi itfaiye ekipleri hareket etti.


Yol ulaşımının olmamasından dolayı araçtan inen itfaiye personeli yangın yerine yaya ulaşarak, araç gereçlerle yangını söndürmeye başladı. Yaklaşık yarım saat süren mücadelenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yangının neden çıktığı ile soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Çanakçı, Tut, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:55 Kaynak: İHA
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