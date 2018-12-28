Tut Yolunda Yol Çöktü
1 saat önce
Adıyaman'ın Tut ilçe karayolu yağışlar nedeniyle çöktü.
Adıyaman
'ın Tut
ilçe karayolu yağışlar nedeniyle çöktü.
Bir haftadan beri etkili olan yağmur yağışı nedeniyle Adıyaman'ın Tut ilçesinde karayolu çöktü. Tut Karayolunun 5. kilometresinde yolun 30 metrelik bölümü çöktü. Çökme nedeniyle trafik akışı tehlikeye girdi. İki şerit olan yolun bir şeridi kullanılmaz hale geldi.
Sürücüler yetkililerin işaretleme yaparak olası kazanın önüne geçilmesini ve karayolunun onarımın yapılmasını talep etti. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:20 Kaynak: İHA
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