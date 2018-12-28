Son Dakika Haberleri: Tut Yolunda Yol Çöktü

Tut Yolunda Yol Çöktü

1 saat önce

Adıyaman'ın Tut ilçe karayolu yağışlar nedeniyle çöktü.

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Adıyaman'ın Tut ilçe karayolu yağışlar nedeniyle çöktü.

Bir haftadan beri etkili olan yağmur yağışı nedeniyle Adıyaman'ın Tut ilçesinde karayolu çöktü. Tut Karayolunun 5. kilometresinde yolun 30 metrelik bölümü çöktü. Çökme nedeniyle trafik akışı tehlikeye girdi. İki şerit olan yolun bir şeridi kullanılmaz hale geldi.

Sürücüler yetkililerin işaretleme yaparak olası kazanın önüne geçilmesini ve karayolunun onarımın yapılmasını talep etti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:20 Kaynak: İHA

Adıyaman, Tut, Güncel
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