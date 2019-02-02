Tut Ziraat Odası Başkanlığına Yeniden Özen Seçildi
1 saat önce
Adıyaman'ın Tut ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığına yeniden Ahmet Özen getirildi.
Adıyaman
'ın Tut
ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığına yeniden Ahmet Özen
getirildi.
Tut Ziraat Odası Başkanlığında gerçekleştirilen seçime mevcut başkan Ahmet Özen, tek aday olarak katıldı.
Özen, kullanılan 18 oyun tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.
Özen, kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, "Çiftçilerimiz için gece gündüz çalışsak da onların hakkını ödeyemem. Çiftçilerimiz zaman zaman sıkıntı yaşıyor ama bizler de bu sıkıntıların giderilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Aynı azim ve kararlılıkla görevlerimizi sürdüreceğiz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 05:15 Kaynak: AA
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