Son Dakika Haberleri: Tutak'a şehit ateşi düştü
Son Dakika Güncel Haber

Tutak'a şehit ateşi düştü

59 dakika önce

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin, Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki 10 numaralı gözlem noktasına düzenlediği havanlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Adem Tunç'un (26), Ağrı'nın Tutak ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Tutak'a şehit ateşi düştü, System.String[]
SURİYE'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin, Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki 10 numaralı gözlem noktasına düzenlediği havanlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Adem Tunç'un (26),  Ağrı'nın Tutak ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.
Uzman Çavuş Adem Tunç'un şehit olduğu haberi, Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Köş köyündeki ailesine ulaştı. Acı haberi sabah saatlerinde yetkililerden alan aile bireyleri, gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine Türk bayrağı asıldı. Yakınları ve komşuları taziye için şehit evine gelmeye başladı.
Şehit Uzman Çavuş Adem Tunç'un cenazesinin bugün saat 13.00'te Ağrı'ya getirileceği ve düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi. 


- Ağrı
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:23 Kaynak: DHA
Adem Tunç, Ağrı, Tutak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakkari'den acı haber! Kaza kurşunuyla yaralanan askerimiz şehit oldu Son dakika! Dış ticaret açığı Mayıs'ta yüzde 76,5 azalarak 1,8 milyar dolara geriledi AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı'nın İBB'deki Atatürk tablosuyla ilgili yorumu tartışma yarattı İBB önünde İmamoğlu aleyhinde bildiri okuyanlar konuştu: Talimatla oradaydık

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 10:22:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tutak'a şehit ateşi düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]