Tutak Belediye Başkanı Duru, Çukurca Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika

Ağrı'nın Tutak ilçe Belediye Başkanı Bülent Duru, Çukurca Belediyesini ziyaret etti.



Hakkari'nin Çukurca Belediyesini ziyaret eden Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru'yu Başkan Ensar Dündar makamında kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Dündar, Tutak Belediye Başkanı Duru'ya Çukurca ilçesine has motiflerin işlendiği kilim halı ve ilçenin gözde lezzetlerinden bir tanesi olan taş değirmeni hediye etti. - HAKKARİ