Tutak Kaymakamı Erkan İsa ERAT AİÇÜ Öğrencileriyle Buluştu
1 saat önce
Tutak Kaymakamı Erkan İsa ERAT, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kariyer Günleri kapsamında düzenlenen etkinlikte Üniversite öğrencileriyle buluştu.
Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonunda gerçekleşen programa akademik personel ve öğrenciler katıldı.
Kaymakamlık görevi ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam ERAT, Kaymakamların yetki, görev ve sorumluluk alanlarıyla ilgili bilgiler verdi. Öğrencilere kariyer planlamalarıyla ilgili tavsiyelerde bulunan ERAT, öncelikli olarak gerçekten yapmak istediğimiz mesleği belirlemenin çok önemli olduğunu söyledi.
Üniversite Öğrencilerine hitaben; her şeyin başı çalışmaktan geçiyor diyen Kaymakam ERAT, hayalini kurduğumuz mesleğe ve geleceğimiz için koyduğumuz hedeflerimize ulaşabilmemiz için doğru planlamalar yapmalı ve çok çalışmalıyız dedi.
Söyleyişi, Kaymakam ERAT'ın kendisine yöneltilen soruları cevaplamasının ardında kendilerine günün anısına teşekkür belgesi takdim edilmesi ile sona erdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:49 Kaynak: Bültenler
Eve Çağırdıkları Yaşlı Erkeklere Tuzak Kuran 2 Kadın ve Akrabaları Gözaltına Alındı
Şehit Annesi, Oğlunu Asker Selamı ile Son Yolculuğuna Uğurladı
Suriye'den Çekilme Kararı Alan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yaptığı Görüşmenin Detaylarını Anlattı
Siirt Üniversitesi Rektörü, Makam Aracının Saatte 232 Kilometre Hıza Ulaşabilmesini İstedi