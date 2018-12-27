Tutak Kaymakamı Erkan İsa ERAT AİÇÜ Öğrencileriyle Buluştu

Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonunda gerçekleşen programa akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Kaymakamlık görevi ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam ERAT, Kaymakamların yetki, görev ve sorumluluk alanlarıyla ilgili bilgiler verdi. Öğrencilere kariyer planlamalarıyla ilgili tavsiyelerde bulunan ERAT, öncelikli olarak gerçekten yapmak istediğimiz mesleği belirlemenin çok önemli olduğunu söyledi.

Üniversite Öğrencilerine hitaben; her şeyin başı çalışmaktan geçiyor diyen Kaymakam ERAT, hayalini kurduğumuz mesleğe ve geleceğimiz için koyduğumuz hedeflerimize ulaşabilmemiz için doğru planlamalar yapmalı ve çok çalışmalıyız dedi.

Söyleyişi, Kaymakam ERAT'ın kendisine yöneltilen soruları cevaplamasının ardında kendilerine günün anısına teşekkür belgesi takdim edilmesi ile sona erdi.