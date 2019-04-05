Tutak'ta Bir Facia Önlendi
36 dakika önce
Ağrı'nın Tutak ilçesinde polislerin başarılı operasyon sonucu bir facianın önüne geçildi.
Ağrı
'nın Tutak
ilçesinde polislerin başarılı operasyon sonucu bir facianın önüne geçildi.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce Tutak ilçemizde aralarında husumet bulunan iki grubun silahlı çatışmaya girebilecekleri yönünde alınan ihbar ve istihbari çalışmalar doğrultusunda jandarma birimleri ile birlikte düzenlenen operasyon sonucu 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyon sonucu yakalanan 2 şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet AK-47 Kaleşnikof marka silah ve bu silaha ait 6 şarjör ile birlikte 249 adet mermi, 2 adet hücum yeleği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet 14 lü Brovning tabanca, 50 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir" denildi. - AĞRI
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:24 Kaynak: İHA
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