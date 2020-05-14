Tutak'ta Hemşireler Günü'nde sağlıkçılara sürpriz - Son Dakika

Ağrı'nın Tutak ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu, "Hemşireler Günü" dolayısıyla ilçedeki sağlıkçılara gül verdi.

Tutak Kaymakamı Ahmet Karaaslan'ın talimatları doğrultusunda Vefa Sosyal Destek Grubunca ilçede görev yapan hemşirelerin Hemşireler Günü'nün kutlanması için etkinlik düzenlendi.

Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinatörü Erdem Nuri Çıldır ve gönüllüler, Kaymakam Karaaslan'ın, "Bu zor günlerde göstermiş olduğunuz özverili çalışmalarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Hemşireler Günü'nüz kutlu olsun" notunun bulunduğu gülleri İlçe Devlet Hastanesindeki hemşirelere verdi.

Hemşireler, kendilerine gül gönderen Kaymakam Karaaslan ve Vefa grubuna teşekkür etti.