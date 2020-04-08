Tutak'ta kavgaya karışan 6 kişiye sosyal mesafe cezasi - Son Dakika

Kenan Çakır



(İHA) AĞRI- Ağrı'nın Tutak İlçesine bağlı Uzunöz köyünde iki grup arasında çıkan kavgaya karışan 6 kişi hakkında sosyal mesafeye uymamaktan her birine 3150 TL idari para cezası kesildi.Edinilen bilgiye göre Tutak İlçesine bağlı Uzunöz köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 2 grup arasında kavga çıktı. Kısa sürede olaya müdahale eden Tutak İlçe Jandarma ekipleri kavgaya karışan şahısların her birine sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için 3150 TL idari para cezası kesildi. - AĞRI