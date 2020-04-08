Tutak'ta kavgaya karışan 6 kişiye sosyal mesafe cezasi - Son Dakika

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Tutak'ta kavgaya karışan 6 kişiye sosyal mesafe cezasi
1 saat önce
Kenan Çakır(İHA) AĞRI-Ağrı'nın Tutak İlçesine bağlı Uzunöz köyünde iki grup arasında çıkan kavgaya karışan 6 kişi hakkında sosyal mesafeye uymamaktan her birine 3150 TL idari para cezası kesildi.
Kenan Çakır
(İHA) AĞRI- Ağrı'nın Tutak İlçesine bağlı Uzunöz köyünde iki grup arasında çıkan kavgaya karışan 6 kişi hakkında sosyal mesafeye uymamaktan her birine 3150 TL idari para cezası kesildi.Edinilen bilgiye göre Tutak İlçesine bağlı Uzunöz köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 2 grup arasında kavga çıktı. Kısa sürede olaya müdahale eden Tutak İlçe Jandarma ekipleri kavgaya karışan şahısların her birine sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için 3150 TL idari para cezası kesildi. - AĞRI
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 01:40 Kaynak: İHA
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