Tutak'ta Liseler Arası Çanakkale Şehitlerine Konulu Şiir Okuma Yarışması Düzenlendi
1 saat önce
Tutak ilçe Müftülüğü tarafından Liseler arası Çanakkale Şehitlerine adlı şiir okuma yarışması düzenlendi.
Tutak
ilçe Müftülüğü tarafından Liseler arası Çanakkale
Şehitlerine adlı şiir okuma yarışması düzenlendi.
Tutak İlçe Müftüsü Cemil Demir
'in komisyon başkanlığını yaptığı yarışmada, öğrenciler şair Mehmet Akif Ersoy
'un Çanakkale Savaşlarında şehit düşen askerlerimiz için kaleme aldığı Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri en iyi okuyan olmak için yarıştı.
Yarışmada, Tutak Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Nazan Özkılıç birincisi oldu. - AĞRI
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:19 Kaynak: İHA
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