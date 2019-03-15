Son Dakika Haberleri: Tutak'ta Liseler Arası Çanakkale Şehitlerine Konulu Şiir Okuma Yarışması Düzenlendi

Tutak'ta Liseler Arası Çanakkale Şehitlerine Konulu Şiir Okuma Yarışması Düzenlendi

1 saat önce

Tutak ilçe Müftülüğü tarafından Liseler arası Çanakkale Şehitlerine adlı şiir okuma yarışması düzenlendi.

Tutak'ta Liseler Arası Çanakkale Şehitlerine Konulu Şiir Okuma Yarışması Düzenlendi, System.String[]
Tutak ilçe Müftülüğü tarafından Liseler arası Çanakkale Şehitlerine adlı şiir okuma yarışması düzenlendi.

Tutak İlçe Müftüsü Cemil Demir'in komisyon başkanlığını yaptığı yarışmada, öğrenciler şair Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Savaşlarında şehit düşen askerlerimiz için kaleme aldığı Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri en iyi okuyan olmak için yarıştı.

Yarışmada, Tutak Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Nazan Özkılıç birincisi oldu. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:19 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu Uzun Bir Aradan Sonra Milli Takıma Geri Döndü Avustrayalı Senatörden Skandal Yeni Zelanda Açıklaması! Göç Eden Müslümanlar'ı Sorumlu Tuttu

Sağlık Bakanlığı Kocaeli'de 402 Bin Prezervatif Dağıtacak Son Dakika! Hastanede Trafo Patladı, Hastalar Camdan Tahliye Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 14:42:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tutak'ta Liseler Arası Çanakkale Şehitlerine Konulu Şiir Okuma Yarışması Düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]