Son Dakika Haberleri: Tutak Ybo Proje Yarışmasında Bölge Birincisi Oldu

Tutak Ybo Proje Yarışmasında Bölge Birincisi Oldu

1 saat önce

Van'da düzenlenen 13. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Tutak Yatılı Bölge Okulu (YBO) öğrencileri bölge birincisi oldu.

Tutak Ybo Proje Yarışmasında Bölge Birincisi Oldu, System.String[]
Van'da düzenlenen 13. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Tutak Yatılı Bölge Okulu (YBO) öğrencileri bölge birincisi oldu.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 25-28 Mart 2019 tarihleri arasında Van'da gerçekleştiren 13. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Finali'nde Tutak YBO öğrencileri büyük bir başarıya imza attı.

Tutak YBO öğrencilerinin Değerler Eğitimi alanında hazırladığı "Her Gün Bir Atık, Doğaya Değer Kattık" projesi bölge finalinde birincilik elde etti.

Yarışmanın Türkiye finallerinde Ağrı'yı temsil edecek projeyle ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, öğrencileri başarılarından dolayı kutladı.

Tekin, şunları kaydetti:

"Van'daki yarışmada Tutak YBO öğrencilerinin hazırladığı Değerler Eğitimi alanındaki 'Her Gün Bir Atık, Doğaya Değer Kattık' projesinin kendi bölgesinde birincisi olmasından dolayı çok mutlu oldum. Öğretmen ve öğrencilerimizi bu başarılarından dolayı tebrik ederim. İlimizi Türkiye finallerinde en güzel şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:45 Kaynak: AA

Van, Tutak, Güncel
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