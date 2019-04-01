Son Dakika Haberleri: Tutal, "Kazanan Seydişehir Olmuştur."

Tutal, "Kazanan Seydişehir Olmuştur."

1 saat önce

2019 Yerel seçimlerde güven tazeleyen Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 16.522 oyla rakiplerini geride bırakarak 2. kez belediye başkanlığına seçilmiş oldu.

Tutal,

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, seçimlerin ardından bir değerlendirme yaparak kamuoyuyla paylaşarak, "Tüm Seydişehir'in gönlüne talibim" dedi.

2. kez başkanlık makamına layık görülen Mehmet Tutal, Seydişehir'de % 41 lik bir kesimin desteğini gördüğünü fakat Seydişehir'in yüzde yüzüne hizmet etmeye devam edeceğini dile getirerek Seydişehirlilere göstermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür etti. Başkan Tutal konuşmalarında şu ifadelere yer verdi.

Halkımızın hizmetkârı olmaya geldik.

" Yerel seçimler süresince gerek şahsıma, gerekse ekibime yönelik spekülasyonlar yürütüldü. Algı operasyonları yapıldı. Gönül belediyeciliği için, gönül kapılarını çalan partimiz mensubu arkadaşlarımız kışkırtılmak istendi. Lakin şunu iyi biliyorduk ki, basireti ve iradesi ile Seydişehir gerekli cevabı oy sandıklarında verecekti ve verdide. Seydişehirliler bizlere Hizmet! dedi. Bizler de hizmetkâr olmaya geldik. Halkımızın teveccühü ile yeniden gayret yolunda kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.

Allah'ın izniyle, Seydişehirli kardeşlerimizin duası ve desteği ile yeniden hizmet yoluna girmiş olduk. Bugün kazanan Seydişehir oldu, istikrar kazandı, bugün Seydişehir de kardeşlik kazandı, bugün Seydişehir de birlik ve beraberlik kazandı. Bu kutlu hizmet davasında dik durdunuz, bu yolda samimi olarak yürüdünüz. Bundan sonra da beraber yürüyeceğiz.

Kaldığımız yerden devam diyoruz.

Tarih yazmaya devam edeceğiz. Seydişehir'de büyük projelerimizi tamamlayacağız. Seydişehir de işsiz gencimizin kalmaması konusunda ki çalışmalarımızı sonuna kadar sürdüreceğiz. İlçede hamdolsun huzur ortamı sağladık, bu huzur ortamını devam ettireceğiz. Bu ülkeyi, bu şehri, bu ilçeyi daha güçlü, daha müreffeh bir hale getirmek için beraber çalışacağız. Cumhur İttifakı ile yola çıktık, daha güçlü yolumuza devam edeceğiz.

Yaptığımız hizmetler yapacağımız hizmetlerin teminatıdır.

Çok güzel hizmetlere imza attık, atmaya da devam edeceğiz. Yerinde saymayan, devamlı ilerleyen bir Seydişehir için ilk gün ki aşkla canı gönülden çalışacağız. Allah'ın izniyle mahalle mahalle hizmetlere devam edeceğiz. Tevazu, samimiyet, hakkaniyet ve gayret ile çıktığımız bu yolda bizleri destekleyen ve desteklemeyen tüm hemşehrilerimi sevgiyle, muhabbetle kucaklıyorum. Mehmet Tutal olarak benim en büyük zenginliğim sizlerin gönüllerinde edindiğim yerdir. Yeni dönemde kaldığımız yerden hız kesmeden ilk günkü aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Teşekkürler Seydişehir. Yeni dönemin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:22 Kaynak: Bültenler

Mehmet Tutal, Seydişehir, Güncel
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