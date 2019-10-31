Tutanak düzenlemeyen fahri trafik müfettişine yeni düzenleme
55 dakika önce
Bir yıl süreyle tutanak düzenlemeyen müfettişlerin görevi, Emniyet Genel Müdürü'nün teklifi ve İçişleri Bakanı'nın onayıyla sonlandırılabilecek.
Bir yıl süreyle tutanak düzenlemeyen müfettişlerin görevi, Emniyet Genel Müdürü'nün teklifi ve İçişleri Bakanı'nın onayıyla sonlandırılabilecek.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:32
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