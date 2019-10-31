Son Dakika Haberleri: Tutanak düzenlemeyen fahri trafik müfettişine yeni düzenleme
Son Dakika Ekonomi Tutanak düzenlemeyen fahri trafik müfettişine yeni düzenleme

Tutanak düzenlemeyen fahri trafik müfettişine yeni düzenleme

55 dakika önce

Bir yıl süreyle tutanak düzenlemeyen müfettişlerin görevi, Emniyet Genel Müdürü'nün teklifi ve İçişleri Bakanı'nın onayıyla sonlandırılabilecek.

Tutanak düzenlemeyen fahri trafik müfettişine yeni düzenleme, System.String[]

Bir yıl süreyle tutanak düzenlemeyen müfettişlerin görevi, Emniyet Genel Müdürü'nün teklifi ve İçişleri Bakanı'nın onayıyla sonlandırılabilecek.

Süleyman Soylu, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:32 
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