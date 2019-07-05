Son Dakika Haberleri: Tutankamon büstü 4.75 milyon pounda satıldı
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Tutankamon büstü 4.75 milyon pounda satıldı

43 dakika önce

Mısır'ın çalıntı olduğunu ve geri iade edilmesini istediği Firavun Tutankamon büstü, Christie's Müzayede Evi'nde düzenlenen açık artırmayla 4.75 milyon pounda satıldı.

Tutankamon büstü 4.75 milyon pounda satıldı, System.String[]
Mısır'ın çalıntı olduğunu ve geri iade edilmesini istediği Firavun Tutankamon büstü, Christie's Müzayede Evi'nde düzenlenen açık artırmayla 4.75 milyon pounda satıldı.

Mısır'ın çalıntı olduğunu açıklayarak satılmasını istemediği ve geri iade edilmesi çağrısında bulunduğu çocuk Firavun Tutankamon büstü, Christie's Müzayede Evi'nde dün düzenlenen açık artırmada 4.75 milyon pounda satıldı. Mısır, büstün ülkeden 1970'li yıllarda çalındığını iddia etti. Christie's Müzayede Evi ise, "Bu eser bir soruşturmaya konu değil ve hiç olmadı" şeklinde açıklama yaptı.

Müzayede evi yetkilileri, beklenilen fiyata alıcı bulan 28 santimetre boyundaki büstün satışı için "Bu nadir, güzel ve önemli bir işti" ifadelerini kullandı. - LONDRA
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:26 Kaynak: İHA
Tutankamon, Mısır, Güncel
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