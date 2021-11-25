"Tutankamon, Sonsuzluğa Yolculuk" sergisi - Son Dakika

"Tutankamon, Sonsuzluğa Yolculuk" sergisi
25.11.2021 11:09
Sergiden detaylar İtalya'nın Napoli kentinde 23 Ekim'de Ovo Kalesi'nde ziyarete açılan "Tutankamon, Sonsuzluğa Yolculuk" özel sergisinde Floransa Arkeoloji Müzesi'nin Mısır koleksiyonundan 60 otantik eser ve Tutankamon'un hazinesinin en önemli 100 objesinin Mısır Eski Eserler Bakanlığı...
Sergiden detaylar İtalya'nın Napoli kentinde 23 Ekim'de Ovo Kalesi'nde ziyarete açılan " Tutankamon, Sonsuzluğa Yolculuk" özel sergisinde Floransa Arkeoloji Müzesi'nin Mısır koleksiyonundan 60 otantik eser ve Tutankamon'un hazinesinin en önemli 100 objesinin Mısır Eski Eserler Bakanlığı tarafından onaylı replikası ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Manzaralı rekonstrüksiyonlar ve yeni teknolojilerle desteklenen bölüm, sanatla arkeolojiyi ve sanal gerçekliği birleştirerek ziyaretçileri antik Mısır'da yolculuğa çıkartıyor.
Son Dakika 12:23 Arazöz şoförü olabilmek için 350 bin TL'sini dolandırıcılara kaptırdı 11:46 Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! 11:32 Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada 11:23 Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak 10:14 Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi 09:25 Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı 09:02 Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada 07:26 Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen