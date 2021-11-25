"Tutankamon, Sonsuzluğa Yolculuk" sergisi - Son Dakika

Sergiden detaylar İtalya'nın Napoli kentinde 23 Ekim'de Ovo Kalesi'nde ziyarete açılan " Tutankamon, Sonsuzluğa Yolculuk" özel sergisinde Floransa Arkeoloji Müzesi'nin Mısır koleksiyonundan 60 otantik eser ve Tutankamon'un hazinesinin en önemli 100 objesinin Mısır Eski Eserler Bakanlığı tarafından onaylı replikası ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Manzaralı rekonstrüksiyonlar ve yeni teknolojilerle desteklenen bölüm, sanatla arkeolojiyi ve sanal gerçekliği birleştirerek ziyaretçileri antik Mısır'da yolculuğa çıkartıyor.