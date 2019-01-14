TUTAP Ağrı İl Temsilciliğine Alaettin Aslan Getirildi

Genel merkezi Ankara'da bulunan, Turizm ve tanıtım platformu (TUTAP) Ağrı il temsilciliğine, yönetim kurulu kararıyla Alaettin Aslan getirildi.

Amacı sosyal, kültürel, tarihi, turizm, tanıtım, spor, yardımlaşma ve dayanışma alanlarında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterip Çocuklarımızın ve Gençlerimizin kendi Tarihimizi ve Kültürümüzü kaliteli materyallerle tanımaları adına projeler hazırlayıp etkinlikler düzenleyip. Ülkemizdeki tüm UNESCO Dünya miraslarımızı, ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması hususunda TV Programları hazırlayıp, dergi, gazete ve broşürlerle bu faaliyetleri destekleyip çalışmalar yürütüp, ilgili kamu kurumları ve STK'lar ile işbirliği yapar. Halen Ağrı Gazetecler Cemiyet Başkanı, Doğu Anadolu Gazetecler Federasyonu Genel Sekreteri, Türkiye Gazetecler Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Aslan,kendisinin yıllardır yaşadığı şehrin ve bölgenin, yurdumuzun diğer bölgelerinde tarihinin ve kültürünün tanıtılması noktasında çok ciddi eksikliklerin olduğunu, bunun sadece yerel yönetimlerin ve kamunun işi olmadığını, bu ülkede yaşayan ve ülkesini seven her bireyin birer gönüllü kültür ve turizm elçisi olması gerektiğini ifade etti.

Aslan, bu sorumluluk bilincinin toplumların biri birini daha iyi tanımaya, bölgeler arasındaki zenginliklerinde yeniden fark edileceğini, kardeşlik ve yurttaşlık bilincinin daha güçleneceğinin altını çizerek Turizm ve tanıtım platformu (TUTAP)'a Ağrı'nın sahip olduğu değerleri tarihi ve kültürel mirasın, yurt içinde ve yurt dışında en güzel tanıtma fırsatı olacağını, bu manada değerli dostum TUTAP genel başkanı sayın Fikret Yıldız beyle yaptığımız istişarelerde benim bu yapının içerisinde olmamın yapıyı daha güçlendireceğini ve birlikte ilimizin bölgemizin ve ülkemizin yurt içinde ve yurtdışında tanıtılmasında ciddi rol oynayacağım inancıyla Ağrıİl temsilciliğini memnuniyetle kabul etmiş bulunmaktayım. Bu vesileyle bu görevi bana layık gören, değerli başkan ve yönetim kuruluna hasretten teşekkürlerimi bir borç bilirim. TUTAP Ağrı il temsilciliği olarak; Ağrı'nın ve Ülkemizin İmajına katkı sağlayacak ve toplumumuzun etik değerlerine faydası olacak her türlü organizasyonun ve işbirliğinin içerisinde bulunmaya özen gösterecek, gerektiğinde öncülük yapacak ve bu gün olduğu gibi bundan sonra da duyarlılığı tüm şehirle yek vücut olarak sürdüreceğiz. Faaliyetlerimiz ile ilgili bilgilendirmeler ileriki zamanlarda siz değerli basın mensupları ve kamuoyu ile paylaşılacaktır dedi.

Ülkemizin İmajına katkı sağlayacak ve toplumumuzun etik değerlerine faydası olacak her türlü organizasyonun ve işbirliğinin içerisinde bulunmaya özen gösterecek, gerektiğinde öncülük yapacak ve bu gün olduğu gibi bundan sonra da duyarlılığını sürdürecektir.

Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlamak ve bu amaca yönelik projeler üretmek.

Türkiye'nin yurt dışında en iyi şekilde ve en etkili biçimde tanıtılması amacına hizmet etmektir. Türkiye'nin dünya'nın bir incisi olduğunu ve ne kadar büyük marka değerine sahip olduğunu projeleri ve faaliyetleri ile duyurmaktadır.