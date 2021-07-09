TUTAP Yönetim Kurulu'ndan Vali Gürel'e ziyaret - Son Dakika

Türkiye'nin özellikle yurtdışındaki tanıtımına katkı sağlayarak bu alanda projeler üretmeyi amaçlayan Turizm ve Tanıtma Platformu'nun (TUTAP) Genel Başkanı Fikret Yıldız ve beraberindeki heyet, Vali Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.

Ülke tanıtımına katkı sağlamak amaçlı projeler ürettiklerini ifade eden Başkan Yıldız, bu kapsamda yapılan çalışmalar hakkında Vali Gürel'e bilgiler sunarak ilgisi ve misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Fuat Gürel nazik ziyareti için TUTAP Genel Başkanı Fikret Yıldız ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Ziyaret TUTAP Genel Başkanı Fikret Yıldız tarafından Vali Fuat Gürel'e "Türkiye'nin Kültür ve Turizm Elçileri" plaketinin takdimi ile sona erdi. - KARABÜK