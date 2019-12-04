Son Dakika Haberleri: Tutaş: "Çıkışımızı devam ettireceğiz"
Son Dakika Spor Tutaş: 'Çıkışımızı devam ettireceğiz' - Son Dakika Spor

Tutaş: "Çıkışımızı devam ettireceğiz"

6 saat önce

Elazığ Belediyespor FK Sportif Direktörü Alaattin Tutaş, Esenler Erokspor maçıyla çıkışlarını devam ettirmek istediklerini söyledi.

Tutaş:

Elazığ Belediyespor FK Sportif Direktörü Alaattin Tutaş, Esenler Erokspor maçıyla çıkışlarını devam ettirmek istediklerini söyledi.


TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Elazığ Belediyespor'da Sportif Direktör Alaattin Tutaş, takımın son durumu hakkında açıklamada bulundu. Üst üste aldığı iki farklı galibiyetle ateş hattından kurtulan Kırmızı - Lacivertli ekip, ligin 16. haftasında oynayacağı Esenler Erokspor maçında da galibiyet hedefliyor. Hazırlıklarını Sportif Direktör Tutaş yönetiminde devam ettiren Kırmızı - Lacivertliler'de, sarı kart cezalısı Can Morgül haricinde eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.


Maça galibiyet parolasıyla hazırlandıklarını belirten Sportif Direktör Alaattin Tutaş, "Şanssız sonuçlarla sezona başladık. Ancak önce Fatsa Belediyespor, sonra da Kemerspor 2003 karşısında aldığımız farklı galibiyetler gerçek gücümüzü göstermemize vesile oldu. Takım sezon başından bu yana eksik olan özgüvene yeniden kavuştu. İnşallah Esenler Erokspor karşısında alacağımız galibiyetle yükselişimizi devam ettireceğiz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ Belediyespor, Esenler, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ali Koç'tan TFF, MHK ve VAR isyanı!
Kolombiyalılar duyurdu: Falcao, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor Fenerbahçe, Mario Mandzukic'i transfer etmek istiyor! Bafetimbi Gomis, devre arasında Galatasaray'a dönüyor!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 20:13:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tutaş: "Çıkışımızı devam ettireceğiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]