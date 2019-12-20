Tutaş: "Kamp verimli geçecek" - Son Dakika
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Tutaş: "Kamp verimli geçecek"

6 saat önce

Elazığ Belediyespor'un 10 günlük Antalya Kampının yarın gerçekleştirilecek olan ilk antrenmanla başlayacağı bildirildi.

Tutaş:

Elazığ Belediyespor'un 10 günlük Antalya Kampının yarın gerçekleştirilecek olan ilk antrenmanla başlayacağı bildirildi.


TFF 3. Lig 2. Grup'ta ligin ilk yarısını 17 puanla 11. sırada tamamlayan Elazığ Belediyespor, ikinci yarı için Antalya'da kampa girecek. Masrafları Ak Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar tarafından karşılanan Antalya Kampı'na Cumartesi günü itibariyle başlayacak olan Elazığ ekibi, 30 Aralık'a kadar hazırlıklarını burada sürdürecek. Kampın tamamlanmasının ardından 2 gün izin yapacak olan teknik heyet ve futbolcular daha sonra Elazığ'a dönerek ikinci yarının ilk haftasındaki Ağrı 1970 Spor maçı hazırlıklarına başlayacak.


Kamp öncesi bilgi veren Sportif Direktör Alaattin Tutaş, "Cumartesi günü yapacağımız antrenmanla hazırlıklarımızı başlatacağız . Verimli bir kamp geçeceği düşüncesindeyiz. Eksik olduğumuz mevkilerin üzerine gidip ikinci yarıda daha iyi bir Elazığ Belediyespor izlettireceğiz. Antalya kampımızda iki de hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz. İnşallah güzel bir hazırlık kampı bizleri bekliyor" diye konuştu. - ELAZIĞ

Elazığ Belediyespor, Antalya, Elazığ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:24 Kaynak: İHA
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