Tutaş: "TFF, doğru karar verdi"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun alt liglerde sezonun geri kalan bölümünün oynanmaması yönündeki kararı Elazığ Belediyespor camiasınca memnuniyetle karşılandı.



TFF'nin gerçekleştirdiği toplantıda 2, 3 ve Bölgesel Amatör Ligler'e devam edilmemesi kararına Elazığ Belediyespor'dan olumlu karşılık geldi. Ligler oynanacakmış gibi uzun süredir antrenmanlarına devam eden Kırmızı - Lacivertli ekipte Teknik Direktör Alaattin Tutaş kararla ilgili açıklamalarda bulundu.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulüplerin büyük çoğunluğunun isteğini kırmamasının memnuniyet verici olduğuna dikkat çeken Tutaş, "Biz ligler oynanacakmış gibi uzun süredir antrenmanlarımıza devam ediyorduk. Bir çok rakibimiz ve alt liglerde yer alan takım toplanma fırsatı dahi bulamadı. Bir çok insanın gönlünden geçen liglerin devam ettirilmemesi kararıydı. Bu konuda geçtiğimiz günlerde başkanımız Ahmet Toprak'ın da açıklamaları olmuştu. Hem maddi, hem manevi yönden bir çok takım yıpranacaktı ligler devam etseydi. Nihayetinde TFF doğru olanı yaptı ve ligleri devam ettirmedi. Bizim adımıza bu sezon böylelikle tamamlanmış oldu. Dersler çıkaracağımız bir sezonu geride bıraktık. Önümüzdeki sezon bambaşka bir Elazığ Belediyespor izlettireceğiz"dedi.



Profesyonel futbolculara 5 gün izin vereceklerini aktaran Tutaş, "Altyapıdan gelen ve Elazığlı çocuklarımızla biz antrenmanlarımızı sürdüreceğiz. Yeni sezonda bünyemizde formayı hak eden altyapı çocuklarımız da olacak. Biraz daha özümüze döneceğiz. Yeni sezon için kamp programımızı önümüzdeki günlerde şekillendireceğiz"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ