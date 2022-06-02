Tutdere: "300 Haneli Köy Elektrik Vergisinden Dolayı Su İçemez Halde"

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CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, "300 haneli köyümüzde yaşayan halk içmeye su bulamıyor, tarlasını sulamaya su bulamıyor. Kuyu var, elektrik var ancak elektrik zamlarından dolayı vatandaş kuyuyu çalıştıramadığı için içmeye su bulamıyor" dedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman merkez ilçeye bağlı Pınaryayla Artan Köyündeki susuzluğu TBMM Genel Kurulu'nda gündeme getirdi. Valiliğin verdiği sözlerin bir an önce yerine getirilmesini isteyen Tutdere şunları söyledi:

"Hafta sonu ziyaret ettiğim 300 haneli köyümüzde yaşayan halk içmeye su bulamıyor, tarlasını sulamaya su bulamıyor. İktidar tarafından verilen bütün sözler bugüne kadar yerine getirilemedi, Pınaryayla göleti bir türlü yapılamadı. Kuyu var, elektrik var, ancak elektrik zamlarından dolayı vatandaş kuyuyu çalıştıramadığı için içmeye su bulamıyor. Buradan iktidara ve Adıyaman Valiliği'ne açıkça çağrı yapıyorum: Pınaryayla göleti için verdiğiniz sözleri ne zaman yerine getireceksiniz? İçme suyunda kullanılan elektrikteki vergilerin kaldırılması için çalışmaları ne zaman başlatacaksınız?"