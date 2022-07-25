Tutdere: Mevsimlik İşçiye Günlük 216 Lira Veriliyor. O da Yol, Konaklama, Çavuş Masrafına Gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Tutdere: Mevsimlik İşçiye Günlük 216 Lira Veriliyor. O da Yol, Konaklama, Çavuş Masrafına Gidiyor

25.07.2022 10:21
Tutdere: Mevsimlik İşçiye Günlük 216 Lira Veriliyor. O da Yol, Konaklama, Çavuş Masrafına Gidiyor

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, mevsimlik tarım işçilerinin hak ettiği ücretleri alamadığını belirtti. Tutdere, “Adıyaman’dan Malatya’ya kayısı toplamak için giden hemşerilerimize günlük olarak sadece 216 lira verilmektedir. Bu 216 liranın içinde yol masrafı, konaklama ve çavuş ücretleri de dahil edilmiştir. Bu kesinlikle doğru bir uygulama değildir. Bu şekilde emekçilerimizin eline hiç para geçmemektedir” dedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, mevsimlik tarım işçilerinin hak ettiği ücretleri alamadığını belirtti. Tutdere, "Adıyaman'dan Malatya'ya kayısı toplamak için giden hemşerilerimize günlük olarak sadece 216 lira verilmektedir. Bu 216 liranın içinde yol masrafı, konaklama ve çavuş ücretleri de dahil edilmiştir. Bu kesinlikle doğru bir uygulama değildir. Bu şekilde emekçilerimizin eline hiç para geçmemektedir" dedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, hasat döneminin başlamasıyla Adıyaman'dan Türkiye'nin dört bir yanına mevsimlik tarım işçisi olarak giden emekçilerin aldıkları ücretlerde yaşadıkları mağduriyetler hakkında yazılı açıklama yaptı. Tutdere, mevsimlik tarım işçilerinin aldıkları ücretlerde adaletsizlik yaşadığını kaydederek, "Adıyaman nüfusunun yaklaşık yüzde 10'u çevre şehirlerde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışıyor. Hemşerilerimiz sosyal güvencesi ve sosyal hakkı olmadan günde yaklaşık 10 saat çalışarak ekmek parası için büyük bir mücadele veriyor. Mevsimlik tarım işçilerinin zor olan çalışma koşulları her sene daha da zorlaşmakta, buna karşın emekçilerimizin hakları verilmemektedir." dedi.

Kayısı hasat döneminin başlamasıyla Adıyaman'dan Malatya'ya giden mevsimlik tarım işçilerine hak ettikleri paranın verilmediğini, verilen ücretlerden ise kesintiler yapıldığının aktaran Tutdere, şunları belirtti:

"Adıyaman'dan Malatya'ya kayısı toplamak için giden hemşerilerimize günlük olarak sadece 216 lira verilmektedir. Bu 216 liranın içinde yol masrafı, konaklama ve çavuş ücretleri de dahil edilmiştir. Bu kesinlikle doğru bir uygulama değildir. Bu şekilde emekçilerimizin eline hiç para geçmemektedir. Hemşerilerimize alın terlerinin karşılığı verilmemekte, emekleri adeta sömürülmektedir. Parası pula dönen, ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı kıskacında yaşam mücadelesi veren emekçilerimize üç kuruş karşılığında çalışmaları dayatılmaktadır."

YORUMLAR
500
Özal'ın anısına kurulan müze sanal ortamda Özal'ın anısına kurulan müze sanal ortamda Malatya'da 20 bin mevsimlik işçi ile kayısı hasadı Malatya'da 20 bin mevsimlik işçi ile kayısı hasadı
Kaynak: ANKA

Adıyaman, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tutdere: Mevsimlik İşçiye Günlük 216 Lira Veriliyor. O da Yol, Konaklama, Çavuş Masrafına Gidiyor - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
10:26 Memur emeklilerine ödenecek zam farkının tarihi belli oldu
10:18 Julia Fox moda uğruna kasıklarına kadar inen dekolte giydi
10:15 Sivas'ta çoban dehşeti! 3 kişiyi av tüfeğiyle katletti
10:15 Büyük düşüş! Gazete ve dergiler artık eskisi gibi okunmuyor
10:10 Kremlin'den sızdırılan iddialar gündem oldu! Putin'in hastalığının kötüye gitmesi sonrası devlet başkanlığı görevi için tartışmalar başladı
10:01 Esenyurt'ta kasklı saldırganların kurşun yağdırdığı kadın yaşam savaşı veriyor
09:46 Cristiano Ronaldo'nun beraber yaşadığı Georgina Rodriguez'den erotik paylaşım
09:45 Dolarda yükseliş devam ediyor! Haftanın başında 2022'nin zirvesini gördü
09:35 Trafik kazasında vefat eden Özel Harekat Polisi Ferhat Özer'in, teşkilat için çekilen klipte bayrak taşıdığı ortaya çıktı
09:28 Akaryakıt fiyatları düşüş eğiliminde! Motorine bu gece indirim yapılacağı tahmin ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 10:41:04. #1.11#
SON DAKİKA: Tutdere: Mevsimlik İşçiye Günlük 216 Lira Veriliyor. O da Yol, Konaklama, Çavuş Masrafına Gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement