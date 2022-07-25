Tutdere: Mevsimlik İşçiye Günlük 216 Lira Veriliyor. O da Yol, Konaklama, Çavuş Masrafına Gidiyor

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, mevsimlik tarım işçilerinin hak ettiği ücretleri alamadığını belirtti. Tutdere, "Adıyaman'dan Malatya'ya kayısı toplamak için giden hemşerilerimize günlük olarak sadece 216 lira verilmektedir. Bu 216 liranın içinde yol masrafı, konaklama ve çavuş ücretleri de dahil edilmiştir. Bu kesinlikle doğru bir uygulama değildir. Bu şekilde emekçilerimizin eline hiç para geçmemektedir" dedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, hasat döneminin başlamasıyla Adıyaman'dan Türkiye'nin dört bir yanına mevsimlik tarım işçisi olarak giden emekçilerin aldıkları ücretlerde yaşadıkları mağduriyetler hakkında yazılı açıklama yaptı. Tutdere, mevsimlik tarım işçilerinin aldıkları ücretlerde adaletsizlik yaşadığını kaydederek, "Adıyaman nüfusunun yaklaşık yüzde 10'u çevre şehirlerde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışıyor. Hemşerilerimiz sosyal güvencesi ve sosyal hakkı olmadan günde yaklaşık 10 saat çalışarak ekmek parası için büyük bir mücadele veriyor. Mevsimlik tarım işçilerinin zor olan çalışma koşulları her sene daha da zorlaşmakta, buna karşın emekçilerimizin hakları verilmemektedir." dedi.

Kayısı hasat döneminin başlamasıyla Adıyaman'dan Malatya'ya giden mevsimlik tarım işçilerine hak ettikleri paranın verilmediğini, verilen ücretlerden ise kesintiler yapıldığının aktaran Tutdere, şunları belirtti:

"Adıyaman'dan Malatya'ya kayısı toplamak için giden hemşerilerimize günlük olarak sadece 216 lira verilmektedir. Bu 216 liranın içinde yol masrafı, konaklama ve çavuş ücretleri de dahil edilmiştir. Bu kesinlikle doğru bir uygulama değildir. Bu şekilde emekçilerimizin eline hiç para geçmemektedir. Hemşerilerimize alın terlerinin karşılığı verilmemekte, emekleri adeta sömürülmektedir. Parası pula dönen, ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı kıskacında yaşam mücadelesi veren emekçilerimize üç kuruş karşılığında çalışmaları dayatılmaktadır."