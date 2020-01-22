Tütenocak Barajı milli ekonomiye her yıl 3 Milyonluk değer katacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tütenocak Barajı milli ekonomiye her yıl 3 Milyonluk değer katacak - Son Dakika

Tütenocak Barajı milli ekonomiye her yıl 3 Milyonluk değer katacak

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Erzurum'a yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Tütenocak Barajı milli ekonomiye her yıl 3 Milyonluk değer katacak, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Erzurum'a yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Erzurum ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.


Erzurum'un Şenkaya Tütenocak Barajında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, çalışmaları devam eden Tütenocak Barajının tamamlanması ile 5 bin 100 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını belirtti.


Temelden 40,30 metre yüksekliğinde olan Tütenocak Barajının 1,567 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip olduğunun altını çizen Aydın, "Tütenocak Barajının tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artarak, hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 3 milyon 060 bin TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir" dedi. - ERZURUM

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:05 Kaynak: İHA
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