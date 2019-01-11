Son Dakika Haberleri: Tutkal İmalathanesinde Yangın: 2'si Ağır 5 Yaralı

Tutkal İmalathanesinde Yangın: 2'si Ağır 5 Yaralı

25 dakika önce

Gaziantep'te, bir tutkal imalathanesinde çıkan yangında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Gaziantep'te, bir tutkal imalathanesinde çıkan yangında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Sanayi Mahallesi 6038 Nolu Sokak'taki tutkal imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı.

Yangında yaralanan 2'si ağır 5 kişi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan iş yeri sahibi Durmuş Mestanoğlu ile Suriyeli işçi Abdullah el Marto'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:03 Kaynak: AA

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