Tutku Açık'tan 'savunma' isyanı - Son Dakika

Tutku Açık'tan 'savunma' isyanı

14.10.2020 11:52
Tutku Açık'tan 'savunma' isyanı, System.String[]

7Days EuroCup'ta Promitheas Patras'a kaybeden Frutti Extra Bursaspor'da Başantrenör Tutku Açık, savunma problemine dikkat çekti.

7Days EuroCup'ta Promitheas Patras'a kaybeden Frutti Extra Bursaspor'da Başantrenör Tutku Açık, savunma problemine dikkat çekti.

7Days EuroCup'ta Türkiye'yi temsil eden Frutti Extra Bursaspor, D Grubu'ndaki üçüncü hafta mücadelesinde Yunanistan ekibi Promitheas Patras'a 93-84 mağlup oldu. Zorlu mücadelenin ikinci yarısında, kendisinden beklenen oyunu parkeye yansıtamayan Frutti Extra Bursaspor, gruptaki ikinci mağlubiyetini alarak son sıraya geriledi.

"HALA AVRUPA BASKETBOLUNU ÖĞRENMEKTE ZORLUK ÇEKEN OYUNCULARIMIZ VAR"Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Frutti Extra Bursaspor Başantrenörü Tutku Açık, ribaunt sorununa değindi. Özellikle verdikleri hücum ribauntlarının dirençlerini kırdığına işaret eden genç çalıştırıcı, "İki kez, üç kez savunma yapma durumunda kalıyoruz. Hücum ribauntları, kolay basket olarak da geri dönüyor. Hala Avrupa basketbolunu öğrenmekte zorluk çeken oyuncularımız var, bazı şeyleri doğal karşılıyorum ancak biraz daha kafa yormaları lazım" dedi."ÇOK ZORLAMA ATIŞLARA KALDIK"Sezon başından beridir iniş çıkışlarının olduğunu söyleyen Açık, "Bu bizim gibi yeni takımlar için çok normal ancak elbette bu sorunu aşmamız gerekiyor. Zamana ihtiyacımız var ama zorlu ve sıkışık fikstürümüzden ötürü pek de zamanımız yok. 11-12 sayıyla öndeydik ancak oyunun kontrolünü kaybettik. Takımımdan istediğim son 10 dakikada da sert savunma yapılması. İlk çeyrekte harika bir savunma yaptık ancak çok zorlama atışlara kaldık. Bu da bizi hayal kırıklığına uğrattı ve maç içinde bunu kolayca aşamadık" diye konuştu.Tutku Açık, mağlubiyetten ötürü taraftarlardan da özür diledi."İYİ ÇABA GÖSTERDİK"Promitheas Patras Başantrenörü Makis Giatras ise, çok fazla şut deneyen bir takım olduklarını belirterek, Frutti Extra Bursaspor karşısında bunda başarıya ulaştıklarını söyledi. Takım iyi olarak iyi oynadıklarını kaydeden Giatras, "Tüm ekip olarak iyi çaba gösterdik, bir sonraki maç için bu çabayı devam ettirmeliyiz" ifadelerini kullandı."BİRBİRİMİZE İNANDIK"

Karşılaşmayı 27 sayıyla tamamlayarak maçın skoreri olan Yunanistan temsilcisinden Ian Miller da, "Başından sonuna kadar takım oyunu oynadık. İlk 6 dakika bizim için zordu, savunmada daha iyi olmamız gerekiyordu. Birbirimize inandık, oyun planına sadık kaldık ve galibiyete ulaştık. Takım arkadaşlarım bana inanıyor, ben de yüzde 100'ümü takım için vereceğim" açıklamasında bulundu.


Tutku Açık'tan 'savunma' isyanı
Tutku Açık'tan 'savunma' isyanı
Tutku Açık'tan 'savunma' isyanı
Tutku Açık'tan 'savunma' isyanı

Tutku Açık, Bursaspor, oyunlar, Patras, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Tutku Açık'tan 'savunma' isyanı - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu Son Dakika! Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim Koronaya yakalanan Ronaldo, karantina sürecini güneşlenerek geçiriyor Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu Son Dakika! AYM üyesinin tepki çeken "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası Anayasa Mahkemesi olağanüstü toplanıyor MasterChef'te Mehmet Şef, tabağını yetiştiremeyen Didem'in yemeğinin tadına dahi bakmadı 22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı
Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Olay günü evin orada araca binen kişi Ümitcan Uygun çıktı Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Olay günü evin orada araca binen kişi Ümitcan Uygun çıktı         
11:54
Kurumsal hatları kullanarak, yabancı uyrukları şahısları 3 milyon TL dolandıran çete çökertildi Kurumsal hatları kullanarak, yabancı uyrukları şahısları 3 milyon TL dolandıran çete çökertildi         
11:08
Yoldan çıkan araca sıkışıp kalbi duran yardımcı pilot Laura Salvo hayatını kaybetti Yoldan çıkan araca sıkışıp kalbi duran yardımcı pilot Laura Salvo hayatını kaybetti         
11:04
Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi         
10:04
Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor         
09:51
Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası         
09:37
Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar         
09:01
Menajerimi Ara dizisinde Menajerimi Ara dizisinde "Tacize karşı susmayacağız" diyen Burçin Terzioğlu oyunculuğuyla mest etti         
07:30
İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları         
00:53
Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı         
22:44
Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de         
20:36
6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı 6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı         
20:35
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu         
18:54
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 12:08:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tutku Açık'tan 'savunma' isyanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei