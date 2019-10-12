Tutkulu bir aşk hikayesi: Azize

HANDE Erçel ve Buğra Gülsoy, Kanal D'nin merakla beklenen dizisi "Azize" ile izleyici karşısına çıkacak. Süreç Film'in yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk oturuyor. "Azize"de Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un yanı sıra Duygu Sarışın, Mustafa Yıldıran, Çetin Sarıkartal, Selen Öztürk, Başak Daşman, Tugay Mercan, Mustafa Avkıran, Orhan Kılıç, Cenk Kangöz, Serkan Altıntaş ve Asuman Çakır rol alıyor.



AŞK MI İNTİKAM MI



Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak'ın birlikte kaleme aldığı dizi, imkansızlıklara meydan okuyan tutkulu bir aşk hikayesini konu alıyor. Hande Erçel, dizide anne ve babasının intikamını almaya çalışan Azize'yi canlandıracak. Buğra Gülsoy ise Azize'nin ailesini dağıtan Alpanlar'ın oğlu Kartal'a hayat verecek. Azize ve Kartal'ın birbirine aşık olması dengeleri değiştirecek. Azize, aşkı ve intikamı arasında kalacak.