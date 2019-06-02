Son Dakika Haberleri: Tutkulu bir demokrattı! Ona her zaman güvenmiştim
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Tutkulu bir demokrattı! Ona her zaman güvenmiştim

1 saat önce

BAŞBAKAN Angela Merkel, Nahles'in iyi bir sosyal demokrat olduğunu belirttiği konuşmasında, hükümetin ciddiyetle ve karşılıklı güvene dayalı olarak sürmesinden yana olduğunu söyledi.

Tutkulu bir demokrattı! Ona her zaman güvenmiştim, System.String[]
BAŞBAKAN Angela Merkel, Nahles'in iyi bir sosyal demokrat olduğunu belirttiği konuşmasında, hükümetin ciddiyetle ve karşılıklı güvene dayalı olarak sürmesinden yana olduğunu söyledi. Merkel "Onunla uzun yıllar birlikte çalıştık. Her zaman ona güvenerek çalıştım. Birbirimizle güvenerek konuşurduk. Tutkulu bir sosyal demokrattı. Hükümet ile ilgili ise ise şunu söylemek isterim; Hükümetteki işimize içtenlikle ve her şeyden önce sorumluluk duygusuyla devam edeceğiz. Masada duran dünyayı, Avrupa'yı ve Almanya'yı ilgilendiren konuları çözmeye devam edeceğiz" dedi. Merkel, CDU genel merkezinde kısa açıklamadan sonra soruları almadan kürsüyü terk etti.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 08:03 
Angela Merkel, Güncel
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