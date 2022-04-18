Tutkunu olduğu motosiklet genç sürücünün sonu oldu - Son Dakika
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Tutkunu olduğu motosiklet genç sürücünün sonu oldu

18.04.2022 12:28
Tutkunu olduğu motosiklet genç sürücünün sonu oldu

Antalya'da meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan motosiklet tutkunu genç, hayatını kaybetti.

Antalya'da meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan motosiklet tutkunu genç, hayatını kaybetti. Gencin anne ve babasını da çocuk yaşta kaybettiği öğrenilirken, cenazeyi almaya gelen yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Kemer-Antalya karayolu Sarısu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde arkadaşları ile birlikte Antalya'dan Kemer'e motosiklet turuna çıkan Mehmet Çiftçibaş (27), tur bitiminde 07 AFT 643 plakalı motosikleti ile Antalya'ya doğru dönüşe geçtiği sırada bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Ağır yaralanan sürücü için diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık çalışanları tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Genç burada doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşama tutunamadı.

Cenaze, hastanedeki işlemlerin ardından kesin ölüm sebebinin araştırılması için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan gencin çocuk yaşta annesini ve babasını da kaybettiği öğrenildi. Acılı günde gencin arkadaşları da aileyi yalnız bırakmayarak morg önüne gelip teselli etti. Cenazenin Burdur Bucak ilçesinde anne ve babanın yanında toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA

Tutkunu olduğu motosiklet genç sürücünün sonu oldu
Tutkunu olduğu motosiklet genç sürücünün sonu oldu
Tutkunu olduğu motosiklet genç sürücünün sonu oldu
Tutkunu olduğu motosiklet genç sürücünün sonu oldu
Tutkunu olduğu motosiklet genç sürücünün sonu oldu
Tutkunu olduğu motosiklet genç sürücünün sonu oldu
Tutkunu olduğu motosiklet genç sürücünün sonu oldu
Tutkunu olduğu motosiklet genç sürücünün sonu oldu
Tutkunu olduğu motosiklet genç sürücünün sonu oldu
Tutkunu olduğu motosiklet genç sürücünün sonu oldu

YORUMLAR
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Antalya, Kemer, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tutkunu olduğu motosiklet genç sürücünün sonu oldu - Son Dakika


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