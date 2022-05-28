Tutkunu olduğu motosiklet sonu oldu - Son Dakika
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Tutkunu olduğu motosiklet sonu oldu

28.05.2022 15:55

Tutkunu olduğu motosiklet sonu oldu Kamyon ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Antalya'da kamyon ile çarpışan motosiklet sürücüsü Moldavya uyruklu Türk vatandaşı Cenk Sırbo olay yerinde hayatını kaybetti.

Tutkunu olduğu motosiklet sonu oldu

Kamyon ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'da kamyon ile çarpışan motosiklet sürücüsü Moldavya uyruklu Türk vatandaşı Cenk Sırbo olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Aksu ilçesi Beşgöz Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Moldavya uyruklu Türk vatandaşı Cenk Sırbo yönetiminde bulunan 31 AER 458 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Ömer U. yönetiminde bulunan 07 AVZ 415 plakalı kamyon ile çarpıştı. Diğer sürücülerin haberin vermesi ile olay yerine sağlık çalışanları ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanları tarafından yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Kazada hayatını kaybeden gencin hemen yanı başında duran kaskı ise dikkatlerden kaçmadı. Gencin Belek bölgesinde ikamet ettiği Kundu oteller bölgesine tarafına doğru gittiği öğrenildi. Öte yandan kaza sonrası yolda dağılan motosiklet parçaları ise polis ekibi eline kürek alarak temizledi. Gencin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Tutkunu olduğu motosiklet sonu oldu
Tutkunu olduğu motosiklet sonu oldu
Tutkunu olduğu motosiklet sonu oldu
Tutkunu olduğu motosiklet sonu oldu

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Kaynak: İHA

Moldavya, Antalya, Kaza, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tutkunu olduğu motosiklet sonu oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tutkunu olduğu motosiklet sonu oldu - Son Dakika
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