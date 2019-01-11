Son Dakika Haberleri: Tutlu Kadınlar Dekoratif Ahşap Maket Gemiler Yapıyor

Tutlu Kadınlar Dekoratif Ahşap Maket Gemiler Yapıyor

53 dakika önce

Tutlu kadınların el emeği göz nuru olan dekoratif ahşap maket gemiler il ve ilçenin tanıtımına katkı sağlıyor.

Tutlu Kadınlar Dekoratif Ahşap Maket Gemiler Yapıyor, System.String[]
Tutlu kadınların el emeği göz nuru olan dekoratif ahşap maket gemiler il ve ilçenin tanıtımına katkı sağlıyor.

Tut Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerince yapılan dekoratif ahşap maket gemiler üzerinde fotoğrafları olan protokol mensuplarına hediye edildi. Nemrut, Cendere, dağ keçisi, Tut Ulu Cami başta olmak üzere kentin tarihi ve turistik yerlerinin de fotoğraflarının bulunduğu dekoratif ahşap maket gemiler kentin tanıtımına ayrı bir katkı sağlıyor.

Tut Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Vali Aykut Pekmez'e kendi fotoğrafının ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu dekoratif ahşap maket gemiyi takdim etti.

Yapılan dekoratif ahşap maket gemiler Tut Kaymakamı Yunus Kızılgüneş'e, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz'e, Memur-Sen İl Başkanı Ali Deniz'e ve İş-Kur İl Müdürü Emin Yücekaya'ya takdim edildi.

Tut Halk Eğitim Müdürü Mustafa Uyar, kursiyer kadınların bir dekoratif ahşap maket gemi için bir haftalık emek harcadığını, protokol mensuplarının yanında kentin tarihi ve turistik yerlerinin fotoğraflarının kullanıldığını söyledi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:13 Kaynak: İHA

Tut, Güncel
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