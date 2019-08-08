Son Dakika Haberleri: Tutluca'da depremin etkisiyle evlerde çatlaklar oluştu, cami minaresinde kayma meydana geldi
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Tutluca'da depremin etkisiyle evlerde çatlaklar oluştu, cami minaresinde kayma meydana geldi

1 saat önce

Tutluca'da depremin etkisiyle evlerde çatlaklar oluştu, cami minaresinde kayma meydana geldi.

Tutluca'da depremin etkisiyle evlerde çatlaklar oluştu, cami minaresinde kayma meydana geldi
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:34 Kaynak: İHA
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