Tutluca'da depremin etkisiyle evlerde çatlaklar oluştu, cami minaresinde kayma meydana geldi
1 saat önce
Tutluca'da depremin etkisiyle evlerde çatlaklar oluştu, cami minaresinde kayma meydana geldi.
Tutluca'da depremin etkisiyle evlerde çatlaklar oluştu, cami minaresinde kayma meydana geldi Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:34 Kaynak: İHA
Dünyaevine girerken depreme yakalandılar! Panik anları kamerada Denizli'deki depremlerin ardından meydana gelen heyelan kamerada İzmir ve Denizli'de üst üste yaşanan depremlerin ardından rahatlatan açıklama geldi Denizli'de yaşanan depremde vatandaşların korku dolu anları kameraya yansıdı