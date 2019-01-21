"Tutmasını da tüketmesini de yeterince bilmiyoruz"
31 dakika önce
Mutfak Dostları Derneği tarafından gerçekleştirilen "Dünden Bugüne İstanbul'un Balıkları" etkinliğinde, İstanbul'un yitirdiğimiz deniz zenginlikleri ve Boğaz'ın kaybolan balık türleri konuşuldu.
Mutfak Dostları Derneği tarafından gerçekleştirilen "Dünden Bugüne İstanbul
'un Balıkları" etkinliğinde, İstanbul'un yitirdiğimiz deniz zenginlikleri ve Boğaz'ın kaybolan balık türleri konuşuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:10
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