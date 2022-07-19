Tuttuğu balığı zar zor taşıdı! Edirne'de bir balıkçı 40 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Tuttuğu balığı zar zor taşıdı! Edirne'de bir balıkçı 40 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı

19.07.2022 18:55
Tuttuğu balığı zar zor taşıdı! Edirne'de bir balıkçı 40 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı

Edirne'nin Meriç Nehri'nde balık tutan Sabri Yılmaz adlı vatandaş, 1 metre 80 santimetre uzunluğunda, 40 kilo ağırlığında bir yayın balığı yakaladı. Yılmaz'ın balığı taşırken zorluk çektiği görüldü.

Sabri Yılmaz ve arkadaşlarının uzun uğraşları sonucunda sudan çıkarılan yayın balığı, bu sezon Meriç'te tutulan en büyük balık oldu. Meriç Nehri'nde ağ ile tuttuğu balığı aracıyla kent merkezine getiren Sabri Yılmaz, balığı aracın bagajından çıkarırken de zorlandı.

1 METRE 80 SANTİMETRE UZUNLUĞUNDA

1 metre 80 santimetre uzunluğunda balıkla fotoğraf çekilen Yılmaz, caddeden geçen meraklıların, 'balığı nerden tuttunuz' sorusuna ise 'yer söylenmez' diye cevap verdi.

LOKANTALARA SATACAK

Bir süre cadde de tuttuğu balığı sergileyen Sabri Yılmaz, daha sonra balığı aracının bagajına koyarak evinin yolunu tuttu. Yılmaz, yayın balığını Meriç ilçesinde bulunan lokantalara satacağını söyledi.

İşte yakalanan dev balık:

Edirne'de amatör balıkçı tam 40 kiloluk yayın balığı tuttu
YORUMLAR
500
Meriç Nehri'nden çıkarılan 2 metreye yakın yayın balığı görenleri hayrete düşürdü Meriç Nehri'nden çıkarılan 2 metreye yakın yayın balığı görenleri hayrete düşürdü 11 yerinden bıçaklanan 53 yıllık taksici mesleği bırakma kararı aldı: Torunlarım var diye yalvardım 11 yerinden bıçaklanan 53 yıllık taksici mesleği bırakma kararı aldı: Torunlarım var diye yalvardım
Kaynak: İHA

Sabri Yılmaz, Meriç Nehri, Meriç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuttuğu balığı zar zor taşıdı! Edirne'de bir balıkçı 40 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:58 CHP'nin Kırşehir İl teşkilatında çıkan kavga ortalığı karıştı! Saldırıda bulunan şahsın partiden ihracı talep ediliyor
18:55 Tuttuğu balığı zar zor taşıdı! Edirne'de bir balıkçı 40 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı
18:38 Ataşehir'de insanlığa sığmayan görüntüler! Görme engelli vatandaş tekme tokat dövüldü
18:14 Merih Demiral'a bomba talip! Transfer için çalışmalar başladı
18:08 Kılıçdaroğlu ve Akşener'den, Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararına sert çıkış! Ortak vaatte bulundular
18:05 Bahçede bağlı olan kurt anormal değişim yaşayınca sahibi büyük şok yaşadı! Gerçek ise veterinere gidince ortaya çıktı
18:00 Bakan Soylu, silahlı saldırıda hayatını kaybeden kuzeninin cenazesine katılamadı
17:59 8 gün boyunca kayıp olarak aranan Şehmus böğürtlen yiyerek hayata tutunmuş!
17:48 Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'nin feshini hukuka uygun bulmasına Akşener'den tepki: Kadınlara yönelik her türlü şiddette imzayı atanların izi olacak
17:36 Şarkıcı Ece Seçkin'in sahne aldığı Fenerbahçe'nin forma lansmanına ünlüler akın etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 19:10:27. #1.11#
SON DAKİKA: Tuttuğu balığı zar zor taşıdı! Edirne'de bir balıkçı 40 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement