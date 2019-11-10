Son Dakika Haberleri: Tuttuğu balığın dikeni eline batınca zehirlendi
Son Dakika 3. Sayfa Tuttuğu balığın dikeni eline batınca zehirlendi

Tuttuğu balığın dikeni eline batınca zehirlendi

7 saat önce

Samsun'da denizde tuttuğu balığın dikeni parmağına batan bir kişi zehirlenerek hastanelik oldu.

Tuttuğu balığın dikeni eline batınca zehirlendi, System.String[]

Samsun'da denizde tuttuğu balığın dikeni parmağına batan bir kişi zehirlenerek hastanelik oldu.


Olay, Samsun açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gıda pazarlama işinde çalışan Ahmet Toraman (41) kayıkla balık tutmak için denize açıldı. Çapara ile istavrit tutan Ahmet Toraman'ın oltasına takılan istavrit balığı görümündeki zehirli olan dragon balığının dikeni sol elinin parmağına batınca zehirlendi. Vücudu bir anda ateşlenen Toraman kendi imkanları ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek acil serviste tedavi altına alındı. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Otomobil 6 metre yükseklikten binanın bahçesine düştü: Sıkışan çifti vatandaşlar kurtardı
Kardeşini öldürmekle suçlanan ağabey: Ayarlanan ifadeyi kabul ettim Hatay'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu Zehir tacirlerinden akıl almaz yöntem! Uyuşturucu satmak için vakıf kurdular

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 21:01:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tuttuğu balığın dikeni eline batınca zehirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]