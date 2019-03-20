Tuttukları Dilekler Kabul Oldu
2 saat önce
Çıldır Kaymakamlığı tarafından yürütülen "Bir Dilek Tut Projesi" kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediye edildi.
Çıldır
Kaymakamlığı tarafından yürütülen "Bir Dilek Tut
Projesi" kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediye edildi.
Çıldır Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Gerçekleştirilen proje kapsamında Çıldır Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından şehit ve gazi ailelerinin çocukları ile öksüz yetim çocuklara hediye verilmesi ve devletin her daim yanlarında olduğu bilgisinin aşılanması amaçlanmıştır. Projemizden faydalanan öğrencilere Kaymakamlığımız tarafından istekleri sorulmuş genel olarak tablet isteği gelmiştir. Kaymakamlığımız tarafından 20 öğrencimize tablet alınmış ve öğrencilerimize dağıtılmıştır. Öğrencilerimize verilen hediyeler Kaymakamlığımız tarafından hatıra kalması amacı taşımaktadır" denildi. - ARDAHAN
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:58 Kaynak: İHA
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