Tutuklanan DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri, kritik yerleri hedefine koymuş - Son Dakika

ADANA'da yakalanan ve götürüldüğü İstanbul'da tutuklanarak cezaevine konulan terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'Türkiye emiri' Mahmut Özden'in Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile birlikte daha önce de kritik bölgelerde terör eylemleri planladığı ortaya çıktı. Daha önce Suriye ve Irak'a hava operasyonlarının düzenlendiği İncirlik Hava Üssü'ne bombalı saldırı hazırlığı içinde olduğu, bu amaçla keşif de yaptıkları ortaya çıkınca örgüt üyeleriyle gözaltına alınan Mahmut Özden'in (48), tutuklanmasının ardından oğlu Hamza Özden'in sözde 'Türkiye emiri' görevini yürüttüğü kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile bazı dernek, kuruluş ve kişilere yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu yönünde elde edilen istihbari bilgiler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı. Bu kapsamda örgüt üyesi Hüseyin Sağır, AK-47 marka uzun namlulu silah ve 5 şarjör ile İstanbul'da yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece 18 Ağustos'ta tutuklanan Hüseyin Sağır'a eylem talimatı verdiği değerlendiren ve DEAŞ adına çatışma bölgelerinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, üst düzey örgüt mensuplarından şifreli mesaj programları aracılığıyla aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki stratejik yerlere, siyaset ve devlet adamlarıyla bazı ekonomik hedeflere yönelik sansasyonel eylemleri koordine eden DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden, 20 Ağustos'ta Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde gözaltına alındı. Özden, 31 Ağustos'ta sevk edildiği adliyede tutuklandı.