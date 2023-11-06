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Tutuklanan Dilan Polat, çocuklarıyla görüntülü sistem üzerinden görüşecek - Son Dakika

Tutuklanan Dilan Polat, çocuklarıyla görüntülü sistem üzerinden görüşecek

Son Güncelleme: 06.11.2023 09:35

Tutuklandığını öğrendiği an ''Oğluma kim bakacak'' diye feryat eden Dilan Polat, çocuklarıyla Adalet Bakanlığı'nın ücretli görüntülü uygulamasıyla görüşebilecek.

Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ve bahis oyunları düzenlemesi suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Dilan Polat, koridorlarda "Oğlum sana kim bakacak" diye bağırdı. Polat, tutuklu kaldığı süre boyunca çocuklarıyla Adalet Bakanlığı'nın ACEP isimli görüntülü uygulamasıyla görüşecek.

"ÇOCUKLARIYLA 200 TL ÖDEYEREK GÖRÜŞECEK"

Dilan Polat hakkındaki soruları yanıtlayan gazeteci Emrullah Erdinç, çocuklarıyla nasıl görüşecekleriyle ilgili "Dilan Polat çocuklarıyla sadece görüntülü görüşebilecek. O da cezaevinin uygulama sistemiyle olacak. Çocuğu şu an babaannesinin yanında o uygulama da babaannenin telefonuna yüklenecek. O uygulamanın adı da ACEP. Bu görüşme ücretli olacak. Yapılan her görüşme de 200 TL" dedi.

OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDILAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı.

ENGİN VE DİLAN POLAT'IN DA OLDUĞU 12 KİŞİ TUTUKLANDI

Hakimliğe sevk edilen 18 şüphelinin sorguları saat 20.40'da başladı. Dilan Polat'ın hakimlik sorgusu esnasında baygınlık geçirdiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. 18 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki sorgusu yaklaşık 6 saat sürdü. Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın olduğu 12 kişi tutuklandı.

TUTUKLULAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mahkemenin kararından sonra adliyedeki işlemleri tamamlanan tutuklular güvenlik önlemleri altında cezaevine gönderildi. Şüpheli yakınları ise gece boyunca adliyenin önünde çıkacak sonucu bekledi.

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Son Dakika Hukuk Tutuklanan Dilan Polat, çocuklarıyla görüntülü sistem üzerinden görüşecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tutuklanan Dilan Polat, çocuklarıyla görüntülü sistem üzerinden görüşecek - Son Dakika
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