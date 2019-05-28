Son Dakika Haberleri: Tutuklanan doçent, kaçak akaryakıt için sahte rapor hazırlamış
Son Dakika Güncel Haber

Tutuklanan doçent, kaçak akaryakıt için sahte rapor hazırlamış

1 saat önce

MERSİN merkezli 11 ilde akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlenen 'Ulusal Kimlik Operasyonu'nda gözaltına alınan, aralarında Doçent Y.Ö.'nün de bulunduğu 7 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tutuklanan doçent, kaçak akaryakıt için sahte rapor hazırlamış, System.String[]
MERSİN merkezli 11 ilde akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlenen 'Ulusal Kimlik Operasyonu'nda gözaltına alınan, aralarında Doçent Y.Ö.'nün de bulunduğu 7 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Y.Ö.'nün kaçak akaryakıtlara sahte rapor düzenlediği iddia edildi.
Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TÜBİTAK tarafından üretilen 'Ulusal Marker'ı kaçak akaryakıta karıştırarak, resmi-milli yakıt elde ettikleri öne sürülen şüphelileri yakalamak için 'Ulusal Kimlik Operasyonu'nu düzenledi. 11 ilde daha önceden belirlenen adreslere baskın yapan polis, aralarında Malatya'da görev yapan Doçent Y.Ö.'nün de bulunduğu 30 şüpheliyi gözaltına aldı. 
Şüphelilerden 8'i polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 22'si adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderilen şüphelilerden Doçent Y.Ö. ile  A.Ö., A.B., A.Y., S.Ş., H.A. ve A.K. tutuklandı. 15 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bıraktı. Doçent Y.Ö.'nün inceleme yaptığı marker karışımlı kaçak akaryakıtlarla ilgili sahte raporlar düzenlediği öne sürüldü.
ULUSAL MARKER (ÜLKE AKARYAKIT KİMLİĞİ) NEDİR?
Ticareti yapılacak benzin, motorin türleri ve biyodizele enjekte edilen, çıplak gözle görülmeyen, taklit edilemeyen, formülü gizli ve yakıtın niteliğini bozmayacak bir işaretleyici olan yüksek teknoloji ürünü kimyasal maddeye Ulusal Marker deniyor. TÜBİTAK'tan alınan bu ürün, dağıtım şirketleri tarafından akaryakıta özel bir işlemle enjekte ediliyor.


- Mersin
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:25 Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçime 27 Gün Kala Son Anket! İşte İstanbul'da Son Durum Suriyeli Sığınmacı, Sokak Ortasında Boğazı Kesilerek Öldürüldü Ünlü İsimlerin Sahne Alacağı Festivalde Caretta Caretta'lar Zarar Görmesin Diye Dilekçe Verildi Esad Rejimi, Terör Örgütü YPG/PKK ile Yeni Petrol Anlaşması Yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 12:11:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tutuklanan doçent, kaçak akaryakıt için sahte rapor hazırlamış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]