İfadesinde iddiaları reddeden Engin Polat'a 3 isim soruldu: Biri çocukluk arkadaşım diğerlerini tanımıyorum

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklandı. Yaklaşık 6 saat ifade veren Engin Polat, suçlamaları kabul etmeyerek her şeyin yasalara uygun olduğunu söyledi. Polat, telefon konuşması ortaya çıkan Fatih Gezer ile çocukluk arkadaşı olduğu, tapede adı geçen Yıldıray ve Muhammet isimli kişileri de tanımadığını açıkladı.

"ŞİRKETİN KURULUŞUNDA SERMAYENİN NERDEN SAĞLADIĞIMIZI HATIRLAMIYORUM"

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyip istemediği sorulan Engin Polat, eşi Dilan Polat gibi etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini söyledi. Öz geçmişi sorulan Engin Polat, şunları söyledi: "Liseden sonra 2007 senesinde alüminyum firmasında çalışmaya başladım. Buradaki gelirimi net hatırlamıyorum. Daha sonra 2010 yılında askere gittim, 2011 yılında terhis oldum, 2012 yılında mühendislik şirketinde muhasebe elemanı olarak başladım. Net maaşı hatırlamıyorum. 2013 yılına kadar burada çalıştım. 2013'de ilk firmam olan ENGİN POLAT PLT Alüminyum isimli firmayı kurdum. Bu firmanın kuruluş sermayesini hatırlamıyorum, ilk başladığımda kaç eleman ile işe başladığımı hatırlamıyorum. İnşaat işi olması sebebi ile zaman zaman iş durumuna göre geçici personel sayısı artıp azalıyordu. Bu firmada tek ortak bendim. Firmanın 2016 yılında faaliyetlerine son verdim, bu firmanın tasfiye işlemlerini hatırlamıyorum ancak bu dönemde mali müşavirim hatırladığım kadarı ile Suna isimli bayandı. Görsem tanırım teşhis edebilirim."

"GÜZELLİK MERKEZİNİ EŞİM VE KARDEŞİ KURDU"

2016 yılında çalışmadım, geçimimi birikimlerimden sağladım. Bu tarihlerde mülk edindiğimi hatırlamıyorum. Aynı dönemde eşim Dilan Polat, 2013 ile 2018 yılları arasında doğum fotoğrafçılığı yapardı, tarihlerde bazen yanılabilirim. Eşimin bu dönemde fotoğrafçılıktan ne kadar kazandığını hatırlamıyorum. 2017 yılında Dilan Polat güzellik merkezini kurduk. Bu firmayı eşim kurdu. İlk başlangıçta eşim ablası Sinem Sıla Doğu ile birlikte ortaktı, 2020 Mart ayında Sinem Sıla Doğu levent şubesini açarak ortaklıktan ayrıldı. Anlaşmada Ataşehir'deki yer eşime kaldı, diğer yerde Sinem Sıla Doğu'ya aitti. Ben bu dönemde kendilerine dışardan destek veriyordum, resmi sıfatım yoktu ancak hatırlamamakla birlikte SGK kaydım olabilir. Bu firma ile bir ticari faaliyetim yoktu. Bu şirketin kuruluşunda sermayenin nerden sağladığımızı hatırlamıyorum."

"ŞUBELERDEN NAKİT GİRİŞLERİ BANKA ÜZERİNDEN YAPILMAKTADIR"

"Sinem Sıla Doğu'nun ayrılması sonrasında bu firmaya ben ortak oldum. Tarihi net hatırlamıyorum kayıtlarda mevcuttur. Yukarıda güzellik merkezlerinin açılışında parayı nerden bulduğumu sorulmuştu, daha önceki işlerden yaptığımız işlerden kazanç sağlayarak açılmıştır, bu kazancım banka hesaplarımda bulunmaktaydı, bankalara kendimin yatırıp yatırmadığını hatırlamıyorum. Bu şirkete ortak olurken sermaye ödemesi yapıp yapmadığımı hatırlamıyorum, şirket defterlerinde resmi evraklarda mevcuttur. Bu dönem yine Suna Hanım güzellik merkezlerinin kuruluşunu yapmaktaydı. Yaklaşık 2 sene bu işleri yaptık. 2020 yılı Haziran ayı itibari ile şubeler verilmeye başlandı, şu zaman kadar da 100'den fazla franchise şubemiz mevcuttur. Şubelerden nakit girişleri banka üzerinden yapılmaktadır, şubelerin 5-6 tanesi hariç diğerleri kendi tüzel kişiliğine sahip bizden isim hakkı alan firmalardır."

"ALDIĞIM ARAÇ VE MÜLKLERİ KİRALAYARAK TİCARET YAPTIM, FATURALARIM MEVCUT"

"Bu şirket halen aktiftir, sermaye ortağı eşim ve benim, şirket genel müdürü Alper Kürşat Polat yönetim kurulu başkanıdır. Şirketin mali müşaviri Ahmet Gün'dür yaklaşık olarak kaç çalışan olduğunu hatırlamıyorum. Ancak resmi kayıtlarda miktar bellidir. Yanlış hatırlamıyorsam DLN POLAT Güzellik kozmetik firmasını kurdum. 2022 itibari ile yoğun iş tempomdan dolayı bu şirketi Alper Kürşat Polat'a devir ettim. 2022 yılı sonunda Milda İnşaat Gayrimenkul firmasını kurdum, inşaat ruhsatım çıkmak üzereyken bu durumlar yaşandı. Milda üzerinde bulunan araçlar ve mülkleri kiralama ile ticaret yaptım, faturaları mevcuttur halen geçimimi bu şirketlerden sağlıyorum."

"SAHTE FATURA KESTİĞİNE DAİR BİR BİLGİM YOKTUR"

Engin Polat kendi şirketleri ile diğer firmalar arasındaki yüksek miktarda para transferleri hakkında sorulan sorulara, "Firmalar ile ticaretimiz olmuş olabilir, fatura karşılığındaki malları almışızdır. Sahte fatura kestiğine dair bir bilgim yoktur. Sahte fatura aldığımı kabul etmiyorum, faturaların malzeme karşılığı yapılan işlemlerdir" diye cevap verdi. Diğer şirketler üzerinden Milda Gayrimenkul şirketinde paraların toplanmasının sorulması üzerine Engin Polat, "MASAK raporunu görmediğim için ayrıntılara vakıf değilim. Milda Gayrimenkul, 2022 Aralık sonunda kuruldu. Birçok gayrimenkulü daha önceki senelerde bana, babam ve eşime ait araç ve gayrimenkullerin buraya devir edilmesi sonucu şirkete sermaye ve mal varlığı oluşturulmuştur. Şahsımız adına olan gayrimenkullerin buraya devir edilmesinin sebebi ile şirketin inşaat işine başlayacağından aktarılması ve ipotekte kredibilitesini yüksek tutulmasını sağlamaktadır. Bahsi geçen firmalar tahmin ediyorum ki çok daha yeni firmalardır. O firmalardan aktarıp bu gayrimenkullerin alınması mümkün değildir. Sahte fatura kullanımını kabul etmiyorum" şeklinde cevap verdi.

BABASI VE KARDEŞİNE 25 MİLYON LİRA HARÇLIK GÖNDERMİŞ

Polat ayrıca eşi Dilan Polat'ın şirketlerin reklam yüzü olduğunu, ticari faaliyetlerle kendisinin ilgilendiğini belirtti. Sezgin Polat'a 18 Milyon, Alper Kürşat Polat'a ise 7 Milyon lira para transferlerinin sorulması üzerine Engin Polat, "Sezgin Polat babam olur, Alper Kürşat Polat kardeşim olur, miktarlar harçlık olarak gönderilmiştir" şeklinde cevapladı.

"İŞYERİ KURŞUNLAMASI İLE İLGİLİ BENİM KİMSEDEN BİR TALEBİM OLMADI"

Engin Polat'a telefon dinleme kayıtlarının sorulması üzerine, "Fatih Gezer benim çocukluk arkadaşım olur, yaklaşık 10 yıldır cezaevindedir. Arada sırada beni arar hal hatır sorar. Tapede geçen Yıldıray veya Muhammet isimli şahısları tanımıyorum. Neden bahsettiğini bilmiyorum. Bizim tehdit edilmemizin basına yansıması, işyeri kurşunlanması ile ilgili yardımcı olacağını söyledi. Benden birilerini aramamı istedi ancak ben aramadım. Sürekli geçiştirerek olayı kapattım. İşyeri kurşunlaması ile ilgili benim kimseden bir talebim olmadı. Fatih'in bana verdiği numarayı aramadım, tapede geçen Barış isimli şahsı da tanımam. Can Dalton isimli şahsı tanımam, polis korumam yoktur. Valilikten can güvenliği için talepte bulundum ancak henüz netice alamadım. Cengizhan da yine Fatih ile ortak arkadaşımızdır, Cengizhan bildiğim kadarı ile sosyal medya işleri yapmaktadır" dedi.

"SAHTE FATURA İDDİASINI KABUL ETMİYORUM, TÜM GELİRLERİM KAYITLIDIR"

Sahte fatura ile ilgili soruya ise Engin Polat, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Şirketlerimin faaliyetleri tamamen yasal, mevzuata uygundur. Olayın odağındaki Milda Gayrimenkul tamamen benim, eşimin ve hatta babamın birikimlerinin yeni işlere sermaye olacak referans olması amacı ile yasal işlemler ile yüksek kredibilite oluşturmak amaçlı şirket bünyesinde toplanmasından ibarettir. Sahte fatura iddialarını kabul etmiyorum. Kimse ile bu amaçla görüşmedim, kimseden bu amaçla talepte bulunmadım. Hiçbir muhasebeci, mali müşavir yada çalışanıma bu amaçla talimat vermedim. Kimseden bu yönde talepte bulunmadım, kimsede benden böyle bir talepte bulunmadı. Tüm gelirlerim yasal kayıtları, defterleri mevcuttur, herhangi bir vergi borcum yoktur. Eşimin bu şirketlerin yönetimindeki tek rolü ismini kullanarak sosyal medya reklam işlerini yapmaktadır. Finansal sorumluluk bana aittir, iki çocuğum var, örgütsel bir faaliyette bulunmadım" şeklinde cevap verdi.