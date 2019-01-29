Son Dakika Haberleri: Tutuklanan Fetö'cü Tuğgeneral ile İlgili Çarpıcı Detay

Tutuklanan Fetö'cü Tuğgeneral ile İlgili Çarpıcı Detay

1 saat önce

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay'ın 15 temmuz darbe girişimi sırasında kullanılan jet uçaklara yakıt ikmali yapan tanker uçağın başka bir soruşturmada tutuklu olan pilotu ile ankesörlü ardışık...

Tutuklanan Fetö'cü Tuğgeneral ile İlgili Çarpıcı Detay, System.String[]
FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay'ın 15 temmuz darbe girişimi sırasında kullanılan jet uçaklara yakıt ikmali yapan tanker uçağın başka bir soruşturmada tutuklu olan pilotu ile ankesörlü ardışık arama iletişiminde bulunduğu tespit edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Eskişehir'de gözaltına alınan Türk Silahlı Kuvvetleri savaş uçaklarının harekat sorumlusu olarak görev yapan Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, Diyarbakır Adliyesi'nde savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Akgülay, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimi tarafından 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaeevine gönderildi. Akgülay'ın, 15 temmuz darbe girişimi sırasında kullanılan jet uçaklara yakıt ikmali yapan tanker uçağın başka bir soruşturmada tutuklu olan pilotu ile ankesörlü ardışık arama iletişiminde bulunduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:57 Kaynak: İHA

Eskişehir, Güncel
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